Системата е инсталирана на покривите на жилищни сгради. Тя пръска вода под високо налягане, създавайки толкова фини капчици, че се изпаряват почти мигновено.

Докато водата се изпарява, тя абсорбира топлина от околния въздух, което може да намали температурата в дворовете, между сградите и близо до фасадите с приблизително 5–8 градуса по Целзий.

Как работи технологията

Новата система е разработена за борба с така наречения ефект на „градския топлинен остров“.

В големите градове бетонът, асфалтът и фасадите на сградите акумулират слънчева топлина през деня и бавно я освобождават след залез слънце. Поради това температурите в гъсто населените райони остават високи дори през нощта.

Водната мъгла не действа като климатик и не охлажда директно апартаментите. Основната ѝ цел е да намали температурата на външните повърхности и въздуха около сградите.

Това позволява на стените, тротоарите и дворовете да натрупват по-малко топлина през деня и съответно да нагряват въздуха по-малко след залез слънце.

Има и ограничения

Принципът на действие на технологията наподобява естествения механизъм за охлаждане на тялото чрез изпотяване: докато водата се изпарява, тя абсорбира част от топлинната енергия от околната среда.

Системата обаче е най-ефективна в региони със сух климат. Високата влажност забавя изпарението на водата, намалявайки охлаждащия ефект.

Консумацията на вода остава предизвикателство. Ако подобни системи бъдат внедрени в голям мащаб в градовете, местните власти ще трябва да намерят баланс между управлението на топлината и ефективното използване на водата.