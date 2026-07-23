Въпреки че често се смята, че страните от Южна Европа са свръхзадлъжнели, последните данни показват съвсем различна картина. Според статистиката на Евростат най-богатите страни в Северна и Западна Европа отчитат най-висок дълг на домакинствата.

През 2025 г. дългът на домакинствата в Европейския съюз възлиза на 49,4% от БВП, докато в еврозоната е 50,7%. Този показател намалява от няколко години, след като надхвърли 60% през 2020 г.



Дългът на домакинствата включва жилищни заеми, потребителски заеми и други форми на заеми от гражданите. Изразяването на дълга като процент от брутния вътрешен продукт позволява сравнение на държави с различен размер и показва нивото на задлъжнялост спрямо силата на тяхната икономика.

Експертите посочват, че високият дълг не е задължително да е проблем, тъй като развитите пазари на недвижими имоти и благоприятните условия за кредитиране често насърчават гражданите да поемат повече дълг. Европейската комисия обаче смята, че ниво над 55% от БВП може да представлява риск за икономическата стабилност, особено в периоди на финансови кризи.



Най-голямата изненада е фактът, че седем държави с дълг на домакинствата над 55% от БВП се намират именно в Северна или Западна Европа.

За разлика от това, страните от Южна Европа, които от години са свързани с дългови кризи, имат значително по-малко задлъжнели домакинства. Така дългът на домакинствата в Италия е 35,9% от БВП, в Гърция - 38%, а в Испания - 42,9%, което е под средното за Европейския съюз.

Десет европейски държави с най-задлъжнели домакинства:

Нидерландия - 93,5% от БВП

Дания - 84,1% от БВП

Швеция - 82,3% от БВП

Финландия - 62,9% от БВП

Люксембург - 60,5%

Франция - 59,5%

Белгия - 56,4%

Кипър - 54,2%

Португалия - 53,9%

Германия - 49%

В повечето от тези страни най-голямата част от дълга се отнася до жилищни кредити, а високото ниво на задлъжнялост е свързано с развит пазар на недвижими имоти, благоприятни условия за финансиране и висок стандарт на живот.

Същевременно много от тези страни разполагат и със значителни финансови активи и пенсионни фондове, което смекчава рисковете от висока задлъжнялост на домакинствата. Експертите обаче предупреждават, че покачването на лихвените проценти може допълнително да натовари гражданите, които изплащат заеми с променлива лихва.