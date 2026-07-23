Въпреки че често се смята, че страните от Южна Европа са свръхзадлъжнели, последните данни показват съвсем различна картина. Според статистиката на Евростат най-богатите страни в Северна и Западна Европа отчитат най-висок дълг на домакинствата.
През 2025 г. дългът на домакинствата в Европейския съюз възлиза на 49,4% от БВП, докато в еврозоната е 50,7%. Този показател намалява от няколко години, след като надхвърли 60% през 2020 г.
Дългът на домакинствата включва жилищни заеми, потребителски заеми и други форми на заеми от гражданите. Изразяването на дълга като процент от брутния вътрешен продукт позволява сравнение на държави с различен размер и показва нивото на задлъжнялост спрямо силата на тяхната икономика.
Експертите посочват, че високият дълг не е задължително да е проблем, тъй като развитите пазари на недвижими имоти и благоприятните условия за кредитиране често насърчават гражданите да поемат повече дълг. Европейската комисия обаче смята, че ниво над 55% от БВП може да представлява риск за икономическата стабилност, особено в периоди на финансови кризи.
Най-голямата изненада е фактът, че седем държави с дълг на домакинствата над 55% от БВП се намират именно в Северна или Западна Европа.
За разлика от това, страните от Южна Европа, които от години са свързани с дългови кризи, имат значително по-малко задлъжнели домакинства. Така дългът на домакинствата в Италия е 35,9% от БВП, в Гърция - 38%, а в Испания - 42,9%, което е под средното за Европейския съюз.
Десет европейски държави с най-задлъжнели домакинства:
Нидерландия - 93,5% от БВП
Дания - 84,1% от БВП
Швеция - 82,3% от БВП
Финландия - 62,9% от БВП
Люксембург - 60,5%
Франция - 59,5%
Белгия - 56,4%
Кипър - 54,2%
Португалия - 53,9%
Германия - 49%
В повечето от тези страни най-голямата част от дълга се отнася до жилищни кредити, а високото ниво на задлъжнялост е свързано с развит пазар на недвижими имоти, благоприятни условия за финансиране и висок стандарт на живот.
Същевременно много от тези страни разполагат и със значителни финансови активи и пенсионни фондове, което смекчава рисковете от висока задлъжнялост на домакинствата. Експертите обаче предупреждават, че покачването на лихвените проценти може допълнително да натовари гражданите, които изплащат заеми с променлива лихва.
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Коментари 3
Защо още няма коментари на доволните кокошки от Фрог, които умират да са част от великата Западна развита Цивилизация и да си кълват отсевки на поразия. Да, много е развита и е проспериращ тоз Запад, но благодарение на кредитите, дето ежедневно взима и не връща, а те се плащат от нашите доволни кокошки, дето снасят златни демократични, евратлантически яйца. Западната цивилизация днес е един голям запъртък.
Не е точно така. Западът взима кредити най-вече от Путин и не му ги връща. А така той не може да ни дава на нас, както винаги е правил. Не ли ? И затова този Путин пропада в кенефа, в каквото пак Западът е превърнал страната му!
Ехаааа, явно сте бил добър ученик някога през 70-е, и 80-е. Още помните глупостите които ни наливаха в главите чрез учебниците по "Основи на комунизма" и "Обществознание", където "загниващия капитализъм" всеки момент умира!!!
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