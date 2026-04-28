Потребителските кредити в Европа поскъпват и стават по-редки

Банковият сектор в еврозоната навлиза в период на повишена предпазливост. През първото тримесечие на 2026 г. кредитните стандарти са се затегнали сериозно, а прогнозите за следващите месеци сочат още по-строги изисквания за бизнеса и домакинствата. Това показва последното проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ).
 

Делът на банките, които налагат по-строги условия за фирмени заеми, достигна 10% – ниво, което не е виждано от есента на 2023 г. Основните причини са влошените икономически перспективи и ниската толерантност към риск, продиктувана от геополитическата нестабилност в Близкия изток и високите цени на енергията. В Германия, Франция и Испания затягането е факт, докато единствено в Италия ситуацията остава стабилна.

 

Докато при жилищните кредити промяната е лека, при потребителското кредитиране затягането е драстично (15%). Банките масово отхвърлят заявления – ръстът на отказите е 14%, най-вече заради ниското потребителско доверие и високите лихви.

 

Интересен факт е, че не само банките стават по-строги, но и самите фирми и граждани губят интерес към ново финансиране. Търсенето на инвестиционни кредити спада, като бизнесът се фокусира основно върху оцеляване и оборотни средства. При жилищните заеми се очаква истински срив през второто тримесечие, като прогнозите са за спад на търсенето с 20%.

 

Икономическата активност в еврозоната е изправена пред сериозно предизвикателство. Комбинацията от по-скъпи и труднодостъпни кредити и несигурната глобална среда поставя под въпрос растежа през втората половина на годината.

