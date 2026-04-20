Напрежението ескалира рязко, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че американският флот е открил огън по ирански товарен кораб. Според Вашингтон съдът се е опитал да пробие наложената блокада на иранските пристанища.

Американските сили са поели контрола над кораба, което предизвика остра реакция от страна на Техеран.

В отговор на действията на САЩ, Иран обяви, че ще отвърне на удара и официално отказа да участва във втори кръг от преговори, които трябваше да започнат преди изтичането на двуседмичното примирие.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 5,62% до 95,46 долара за барел към 07:18 ч. българско време. Американският лек суров петрол (WTI) също отбеляза сериозен ръст от близо 6%, котирайки се за 88,86 долара.

Този скок идва само три дни след рекордния срив на цените в петък, когато Иран временно позволи свободно преминаване през Ормузкия проток. „Фундаменталните параметри се влошават, тъй като на ден остават блокирани между 10 и 11 милиона барела суров петрол“, коментират анализатори от „Спарта Комодитис“.

Въпреки обещанията за „напълно отворен“ проток, вече има регистрирани случаи на обстрелвани танкери от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Това засили страховете на транспортните компании и застрахователите, което автоматично вдига цената на логистиката и самата суровина.