Плаж и без данъци: Бали иска да бъде новия Дубай за инвеститорите

Финансовият министър Пурбая Юдхи Садева коментира, че зоната ще работи по международни правила, а капиталите, влизащи от чужбина, няма да бъдат облагани с данъци.

По думите му моделът ще наподобява финансовия център в Дубай, който има собствена регулаторна система и се е утвърдил като основен финансов хъб за международните банки в Близкия изток. Засега обаче не са обявени конкретни срокове за реализацията на проекта.

Според индонезийските власти средствата, привлечени чрез бъдещия финансов център, могат да бъдат насочвани към национални инфраструктурни проекти, държавни облигации или инициативи на суверенния фонд Danantara. Целта е да се осигурят нови източници на финансиране както за държавата, така и за частния сектор.

Президентът Прабово Субианто се опитва да привлече повече международен капитал в момент, когато икономическата политика на страната е под засилено наблюдение. През миналата година бюджетният дефицит на Индонезия достигна 2,92% – близо до законовия лимит от 3%. В същото време държавата има амбициозна цел да ускори икономическия растеж от сегашните около 5% до 8%.

Страната е изправена и пред критики за управлението на капиталовите пазари. Международният индексен оператор MSCI дори предупреди, че може да понижи Индонезия до статут на „граничен пазар“, което би било сериозен удар за инвестиционния ѝ имидж.

Икономисти смятат, че нов финансов център в Бали може да помогне за обръщане на изтичането на капитали и за възстановяване на доверието на инвеститорите. Според анализатори моментът е подходящ, особено на фона на нестабилността в Близкия изток, която кара част от международните инвеститори да търсят алтернативни финансови дестинации.

Въпреки това експерти предупреждават, че проектът крие и сериозни рискове. Сред основните проблеми се посочват недостатъчната градска и дигитална инфраструктура на острова, липсата на достатъчно специалисти във финансовия сектор и нуждата от по-ясна регулаторна рамка. Според някои икономисти без стабилна правна среда Бали може да се превърне в данъчно убежище.

Островът вече изпитва и сериозен натиск от свръхтуризъм. Само през миналата година Бали е бил посетен от около 7 милиона чуждестранни туристи – почти половината от всички международни посетители на Индонезия. Бързото строителство на хотели и вили доведе до екологични проблеми, включително наводнения, което принуди местните власти да въведат ограничения за ново строителство в някои райони.

Въпреки предизвикателствата местни финансови експерти смятат, че Бали има ключово предимство – отличната международна свързаност. Летището на острова обслужва десетки международни маршрути от различни континенти, което според тях може да превърне Бали в привлекателна дестинация не само за туристи, но и за глобални инвеститори.