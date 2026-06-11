Спрямо март показателят се увеличава с 10,54 евро. Тогава средният осигурителен доход беше 1024,31 евро.





Данните показват, че доходът, върху който се внасят осигуровки, продължава да нараства. Този показател е сред ключовите индикатори за динамиката на трудовите възнаграждения и за състоянието на пазара на труда.

От НОИ съобщиха още, че средномесечният осигурителен доход за периода от май 2025 г. до април 2026 г. е 983,28 евро.

Именно тази стойност се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване. Размерът на средния осигурителен доход е един от основните елементи във формулата за определяне на новите пенсии.

През последните години показателят отбелязва устойчив ръст на фона на увеличаващите се заплати, недостига на работна сила в редица сектори и повишаването на осигурителните прагове.