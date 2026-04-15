Средният осигурителен доход за февруари 2026 година е 1005,28 евро, съобщава НОИ

Редактор: Красен Бучков
Националният осигурителен институт (НОИ) официално обяви данните за средния осигурителен доход през втория месец на 2026 година. Размерът на средния осигурителен доход за февруари е точно 1005,28 евро, сочат последните изчисления на институцията. Този показател е ключов за социалната система и определя редица плащания в страната.
 

Данните показват леко понижение в сравнение с предходния месец. През януари 2026 г. средният осигурителен доход за януари възлизаше на 1006,70 евро. Това малко отклонение отразява текущата динамика на трудовия пазар в началото на годината.

 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро. Тази стойност е от изключително значение за бъдещите пенсионери. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, този доход служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г.

 

Важно е да се отбележи историческият контекст на тези цифри. През 2026 година България премина изцяло към обявяване на осигурителните показатели в евро. Този процес започна официално на 1 януари 2026 г. след превалутиране на всички официални статистически данни. Преди този период стойностите се отчитаха в левове, като например средният осигурителен доход за октомври 2025 г. беше 1879,58 лв.

 

Заедно с данните за средния доход, НОИ напомня и за минималните прагове за осигуряване. **Минималният осигурителен доход от 1 януари 2026 г. е фиксиран на не по-малко от 550,66 евро.** За самоосигуряващите се лица този праг е определен на 275,33 евро. Тези нива гарантират минимална социална защита за всички работещи граждани.


Друг важен фактор за формирането на осигурителната база е минималната работна заплата за текущата година. Новата минимална работна заплата (МРЗ) за 2026 г. е 620,20 евро, като върху тази сума се извършва задължителното осигуряване. Това повишение влияе пряко върху общия среден доход за страната, който НОИ отчита всеки месец.

 

Месечните данни на НОИ се следят внимателно от икономисти и социални експерти. Те дават ясна картина за състоянието на икономиката и нивата на заплащане. Показателят за февруари потвърждава стабилността на доходите след приемането на единната европейска валута. Изчисленията за пенсиите през март ще се базират именно на тези официално потвърдени стойности.

 

Институцията продължава да публикува редовно актуална информация за осигурителната база. Това позволява на гражданите да планират по-добре своите социални и пенсионни права. Всички представени данни са публично достъпни и се използват за нуждите на държавното обществено осигуряване.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО 2| 287 | Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента 1| 289 | Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“ 0| 353 | Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 5| 10955 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3976 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3726 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3628 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3619 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 13| 3563 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3509 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3122 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
