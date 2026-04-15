Данните показват леко понижение в сравнение с предходния месец. През януари 2026 г. средният осигурителен доход за януари възлизаше на 1006,70 евро. Това малко отклонение отразява текущата динамика на трудовия пазар в началото на годината.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро. Тази стойност е от изключително значение за бъдещите пенсионери. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, този доход служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г.

Важно е да се отбележи историческият контекст на тези цифри. През 2026 година България премина изцяло към обявяване на осигурителните показатели в евро. Този процес започна официално на 1 януари 2026 г. след превалутиране на всички официални статистически данни. Преди този период стойностите се отчитаха в левове, като например средният осигурителен доход за октомври 2025 г. беше 1879,58 лв.

Заедно с данните за средния доход, НОИ напомня и за минималните прагове за осигуряване. **Минималният осигурителен доход от 1 януари 2026 г. е фиксиран на не по-малко от 550,66 евро.** За самоосигуряващите се лица този праг е определен на 275,33 евро. Тези нива гарантират минимална социална защита за всички работещи граждани.



Друг важен фактор за формирането на осигурителната база е минималната работна заплата за текущата година. Новата минимална работна заплата (МРЗ) за 2026 г. е 620,20 евро, като върху тази сума се извършва задължителното осигуряване. Това повишение влияе пряко върху общия среден доход за страната, който НОИ отчита всеки месец.

Месечните данни на НОИ се следят внимателно от икономисти и социални експерти. Те дават ясна картина за състоянието на икономиката и нивата на заплащане. Показателят за февруари потвърждава стабилността на доходите след приемането на единната европейска валута. Изчисленията за пенсиите през март ще се базират именно на тези официално потвърдени стойности.

Институцията продължава да публикува редовно актуална информация за осигурителната база. Това позволява на гражданите да планират по-добре своите социални и пенсионни права. Всички представени данни са публично достъпни и се използват за нуждите на държавното обществено осигуряване.