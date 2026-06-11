Законът въвежда и понятието „господстващо положение“ за случаи, в които група големи търговски вериги поддържат сходни високи цени и по този начин могат да влияят върху пазарната среда.

За първи път се дефинира и понятието „прекомерно висока цена“, което ще позволи на институциите да преценяват дали определени поскъпвания са икономически обосновани.

Сред новите мерки е и въвеждането на т.нар. „справедлива цена“. Тя ще се изчислява по формула, разработена от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват цената на даден продукт с ориентировъчна стойност, формирана при нормална надценка.

Предвижда се също създаването на централен регистър за проследимост на доставките. Чрез него институциите ще могат да проследяват движението на стоките по цялата верига – от производителя до крайния търговец.

Промените засягат и санкциите за нарушения. Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще може да налага двойно по-високи глоби на търговците. Освен това санкциите вече ще се определят за всеки отделен продукт, а не общо за констатираното нарушение.

Според вносителите целта на мерките е да се ограничи необоснованото покачване на цените и да се засили контролът върху пазара.