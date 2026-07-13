От друга страна за Турция споразумението остава част от по-мащабна стратегия за укрепване на позицията си на регионален енергиен център за Югоизточна Европа.

Това пише в анализ на ibnaeu.com - Независима балканска новинарска агенция (ИБНА).

В подписания от двете държавни компании протокол се предвижда временно спиране на няколко ключови разпоредби на споразумението и тяхната преоценка в съответствие с настоящите пазарни условия. Според българското правителство България ще плаща само за преносния капацитет, който реално се използва през този период, докато и двете страни ще работят за коригиране на търговските условия на тяхното сътрудничество. Споразумението дойди в резултат на разговори в Анкара между българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Историята

Първоначалното споразумение беше подписано на 3 януари 2023 г., когато България спешно търсеше алтернативни източници и маршрути за доставки на природен газ след спирането на руските доставки. Договорът предостави на „Булгаргаз“ достъп до терминалите за втечнен природен газ на Турция и преносна мрежа за срок от 13 години, което позволи на товарите с втечнен природен газ от международните пазари да бъдат разтоварени в Турция, регазифицирани и транспортирани до българската граница.

Това, което беше представено през 2023 г. като необходим отговор на криза в енергийните доставки, постепенно се превърна в източник на политически, икономически и институционални спорове в България. Основната критика се съсредоточи върху модела на плащане, който изисква значително фиксирани такси за резервиран капацитет за пренос, независимо от нивото на действителното му използване. Според публични изявления на правителствени служители и политически фигури тези задължения са оказали значителен финансов натиск върху „Булгаргаз“, докато натрупването на задължения е предизвикало по-широк дебат както за финансовата устойчивост на компанията, така и за начина, по който е било договорено първоначалното споразумение.

За България 15-месечното спиране на части от договора представлява успех и усилие за възвръщане на фискалния и търговски контрол, без да се поставя под въпрос стратегическото значение на поддържането на достъп до алтернативна инфраструктура за втечнен природен газ. Дебатът вече не е съсредоточен върху необходимостта от диверсификация на доставките на природен газ, а по-скоро върху това дали условията, договорени през 2023 г., остават подходящи за днешните пазарни условия, търсенето на газ и действителните търговски възможности на „Булгаргаз“.

Другата истина

Турция обаче вижда споразумението по съвсем различен начин. Анкара твърди, че е осигурила критична енергийна инфраструктура на съседна страна в момент на безпрецедентна енергийна несигурност, като по този начин е допринесла за диверсификацията на доставките на природен газ на Балканите. От тази гледна точка споразумението е повече от търговска договореност между две държавни компании. Тя е част от дългосрочната стратегия на Турция да се развива от транзитна страна в регионален център за агрегиране, регазификация, търговия и разпределение на природен газ до европейските пазари.

Значението на България в рамките на тази стратегия се простира далеч отвъд размера на вътрешния й пазар. Тя е разглеждана като сухопътна врата на Турция към Европейския съюз и ключова връзка в коридорите за природен газ към Югоизточна Европа. България представлява решаващ тестов случай за турския модел. Ако партньорството се окаже икономически жизнеспособно, конкурентно в търговската мрежа и е напълно съвместимо с регулаторната рамка на ЕС, то би могло да укрепи позицията на Турция като регионален енергиен център. Обратно, ако споразумението в крайна сметка се окаже икономически неустойчиво или институционално проблематично, това може да подкопае усилията на Анкара за насърчаване на подобни модели на сътрудничество с други европейски пазари.

Европейското измерение на въпроса остава също толкова важно. Споразумението между „Боташ“ и „Булгаргаз“ повдига въпроси относно правилата за конкуренция, достъпа на трети страни до енергийна инфраструктура и възможността руски природен газ да достигне до европейския пазар през Турция. Самият договор се отнася до достъпа към инфраструктура, а не до закупуването на газ от конкретен източник. Въпреки това, на пазар, където газът от различен произход може да бъде смесен, европейският дебат се простира отвъд правната рамка, за да се съсредоточи върху проследимостта, спазването на регламентите на ЕС и запазването на дългосрочната стратегическа енергийна автономия на Съюза.

Нещо различно от обясненията на София

Случаят отразява и по-широка тенденция, която се оформя от 2022 г. насам. След прекъсването на доставките на руски газ няколко европейски държави дадоха приоритет на осигуряването на алтернативни енергийни маршрути, често чрез дългосрочни договори, договорени при условия на значителна несигурност. Тъй като пазарът на природен газ постепенно се стабилизира обаче, фокусът на дебата се измества от незабавната сигурност на доставките към дългосрочната икономическа устойчивост, гъвкавост и прозрачност на споразуменията, сключени по време на кризата.

За София предизвикателствата са три: намаляване на финансовата тежест на „Булгаргаз“, запазване на доверието в България като договорен партньор и поддържане на достъп до стратегически важна енергийна инфраструктура.

Турция е изправена пред съвсем различно предизвикателство: запазване на доверието в „Боташ“, като същевременно поддържа амбицията си да се утвърди като основен енергиен център, свързващ Азия и Европа, без да позволява на това конкретно споразумение да постави под съмнение тази важна стратегическа цел.

15-месечното спиране не представлява окончателно уреждане на спора, както твърди българската страна. По-скоро бележи преходен период на преговори, технически корекции и политическа преоценка, резултатът от които ще оформи не само бъдещето на енергийното сътрудничество между България и Турция, но и достоверността на по-широк модел на регионално енергийно сътрудничество.

Случаят „Боташ“ – „Булгаргаз“ илюстрира, че в развиващия се енергиен пейзаж на Европа стойността на инфраструктурата се определя не само от нейното географско местоположение или капацитет за пренос. Това зависи и от способността му да комбинира търговската жизнеспособност, институционалната прозрачност, регулаторното съответствие и политическата надеждност. Следователно резултатът от предоговарянето ще даде важна индикация не само за бъдещето на отношенията между България и Турция, но и дали Турция може да затвърди позицията си на ключов енергиен център между Азия и Европа.

Независима балканска новинарска агенция (Independent Balkan News Agency - IBNA)