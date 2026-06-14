Ограничението на скоростта в този участък е 30 км/ч, което позволява на полицаите да осъществяват строг визуален и физически контрол. Пунктът бе изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски служители на реда при опит да спрат автобус с бежанци. Предполага се, че в микробуса е бил и самият трафикант, съобщава NOVA.

Задържаните, които се самоопределят като афганистанци, са намерени в изключително лошо здравословно състояние. Пред разследващите те разказват, че са прекарали в гората между 8 и 10 дни в чакане на превоз. През последните три дни групата е останала без никакви провизии, което ги е принудило да се хранят с дива растителност, плодове и трева. Заради жестоката жажда младежите са пили единствено замърсена вода от близките блата и реки.

Поради крайно изтощение четирима младежи са откарани по спешност в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. Дежурният лекар д-р Мурат Чобан обясни, че състоянието им вече е напълно стабилно и животът им е извън опасност. Най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Заради езиковата бариера медиците са повикали преводач от арабски. В момента на младежите се преливат системи срещу тежкото обезводняване и им е осигурена храна.

Останалите 29 задържани мигранти от буса са транспортирани още през нощта към центъра за временно настаняване на бежанци, намиращ се в близост до пропускателния пункт.