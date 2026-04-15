15 април е Ден на танкиста – танковете днес не са отживелица

Предходните стъпки, довели до този момент, включват доклад до Министерския съвет за необходимостта от нова военна техника – танкети, одобрено е закупуването на 14 броя от Италия, в началото на 1935 г. те са доставени в пристанище Варна и след транспортиране са зачислени във войската, пише Otbrana.com

Впечатляващо е развитието на Танковите войски в България, което позволява участието им успешно във Втората световна война. Фактите показват, че през 1983 г. общият брой на танковете у нас достига 3750, каза полковник доцент д-р Калин Градев на честване във ВА "Г.С. Раковски". От тях 1500 са Т-34, а останалите са Т-55, Т-62 и Т-72. Днес 13-то бригадно командване е единственото останало танково формирование, в което на въоръжение са танковете Т-72.

Полк. Градев подчерта, че на основата на изводите от съвременните конфликти, танковете съвсем не са отживелица. Вече става дума за танк-костенурка, за танк-таралеж и други, които са новите предизвикателства и пред нас.