Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната Комисия по отбрана.

За новия срок стана ясно още в средата на август след среща на Стоянов с представители на производителя. По първоначалния график самолетите от втората осмица трябваше да започнат да пристигат през 2028 г., но впоследствие срокът беше изместен за 2029 г. Сега очакванията са доставките да продължат до средата на 2030 г.

Като причина са посочени затруднения в производствения процес. От „Локхийд Мартин“ са уверили българската страна, че ще бъдат положени усилия за ускоряване на производството и самолетите могат да бъдат доставени по-рано от новия прогнозен срок.

Забавянето отново поставя въпроса за осигуряването на бойната авиация в преходния период. България е потърсила възможност да получи употребявани западни изтребители, но засега без резултат.

Министерството на отбраната се е обърнало към САЩ с искане за предоставяне на употребявани F-16, но американската страна е отказала. Запитване е отправено и към Швеция за употребявани изтребители „Грипен“, но и оттам не е получено съгласие.

Заради ситуацията военното ведомство търси възможности да удължи експлоатацията на наличните МиГ-29. Очаква се ресурсът им да бъде изчерпан около 2030 г.

Стоянов уточни, че не се водят разговори за придобиване на допълнителна ескадрила МиГ-29. Търсят се резервни части, с които да бъде поддържан самолетният парк, с който България вече разполага.

Ако страната ни беше получила употребявани F-16 или „Грипен“, необходимостта МиГ-29 да бъдат поддържани до 2030 г. би отпаднала, обясни министърът.

МО готви нова инвестиционна програма до 2035 г.



По време на изслушването беше обсъдена и модернизацията на въоръжените сили. Министерството на отбраната смята, че България се нуждае от нова Програма за инвестиции в отбраната с хоризонт до 2035 г.

Стоянов представи пред комисията отчета за изпълнението през 2025 г. на действащата програма до 2032 г., която включва 13 основни проекта за модернизация.

Според него документът трябва да бъде актуализиран заради променените срокове, новите приоритети и начина на финансиране на част от проектите, включително чрез европейския механизъм SAFE.

Министерството планира да разработи новата инвестиционна програма до края на 2026 г., след което тя да бъде внесена за одобрение в Народното събрание.

Тя трябва да даде дългосрочните насоки за развитие на отбранителните способности и да ускори ресурсното обезпечаване на проектите, посочи Стоянов.

Друг съществен фактор е поетият от България ангажимент на срещата на върха на НАТО в Хага разходите за отбрана и свързаните със сигурността дейности да достигнат 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% трябва да бъдат насочени към основните отбранителни потребности и целите за способности на Алианса.

Стоянов: „Ил-76“ не се е отклонявал към Безмер



Военният министър коментира и полета на руския самолет „Ил-76“ над България на път за Сърбия. По думите му машината е получила разрешение за прелитане по дипломатически път и е изпълнявала хуманитарна мисия.

Самолетът е преминал на около 60-70 километра северно от авиобаза „Безмер“. Стоянов отхвърли твърденията, че машината се е отклонила от предварително определения маршрут.

Министърът допълни, че няма информация нито от българските, нито от партньорските служби, която да сочи, че самолетът е извършвал разузнавателна дейност.

Разрешението за прелитане е било дадено след нота от сръбската страна. „Ил-76“ на руското Министерство на извънредните ситуации е пътувал към Сърбия, за да участва в действията по овладяване на горските пожари.