Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната Комисия по отбрана.
За новия срок стана ясно още в средата на август след среща на Стоянов с представители на производителя. По първоначалния график самолетите от втората осмица трябваше да започнат да пристигат през 2028 г., но впоследствие срокът беше изместен за 2029 г. Сега очакванията са доставките да продължат до средата на 2030 г.
Като причина са посочени затруднения в производствения процес. От „Локхийд Мартин“ са уверили българската страна, че ще бъдат положени усилия за ускоряване на производството и самолетите могат да бъдат доставени по-рано от новия прогнозен срок.
Забавянето отново поставя въпроса за осигуряването на бойната авиация в преходния период. България е потърсила възможност да получи употребявани западни изтребители, но засега без резултат.
Министерството на отбраната се е обърнало към САЩ с искане за предоставяне на употребявани F-16, но американската страна е отказала. Запитване е отправено и към Швеция за употребявани изтребители „Грипен“, но и оттам не е получено съгласие.
Заради ситуацията военното ведомство търси възможности да удължи експлоатацията на наличните МиГ-29. Очаква се ресурсът им да бъде изчерпан около 2030 г.
Стоянов уточни, че не се водят разговори за придобиване на допълнителна ескадрила МиГ-29. Търсят се резервни части, с които да бъде поддържан самолетният парк, с който България вече разполага.
Ако страната ни беше получила употребявани F-16 или „Грипен“, необходимостта МиГ-29 да бъдат поддържани до 2030 г. би отпаднала, обясни министърът.
МО готви нова инвестиционна програма до 2035 г.
По време на изслушването беше обсъдена и модернизацията на въоръжените сили. Министерството на отбраната смята, че България се нуждае от нова Програма за инвестиции в отбраната с хоризонт до 2035 г.
Стоянов представи пред комисията отчета за изпълнението през 2025 г. на действащата програма до 2032 г., която включва 13 основни проекта за модернизация.
Според него документът трябва да бъде актуализиран заради променените срокове, новите приоритети и начина на финансиране на част от проектите, включително чрез европейския механизъм SAFE.
Министерството планира да разработи новата инвестиционна програма до края на 2026 г., след което тя да бъде внесена за одобрение в Народното събрание.
Тя трябва да даде дългосрочните насоки за развитие на отбранителните способности и да ускори ресурсното обезпечаване на проектите, посочи Стоянов.
Друг съществен фактор е поетият от България ангажимент на срещата на върха на НАТО в Хага разходите за отбрана и свързаните със сигурността дейности да достигнат 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% трябва да бъдат насочени към основните отбранителни потребности и целите за способности на Алианса.
Стоянов: „Ил-76“ не се е отклонявал към Безмер
Военният министър коментира и полета на руския самолет „Ил-76“ над България на път за Сърбия. По думите му машината е получила разрешение за прелитане по дипломатически път и е изпълнявала хуманитарна мисия.
Самолетът е преминал на около 60-70 километра северно от авиобаза „Безмер“. Стоянов отхвърли твърденията, че машината се е отклонила от предварително определения маршрут.
Министърът допълни, че няма информация нито от българските, нито от партньорските служби, която да сочи, че самолетът е извършвал разузнавателна дейност.
Разрешението за прелитане е било дадено след нота от сръбската страна. „Ил-76“ на руското Министерство на извънредните ситуации е пътувал към Сърбия, за да участва в действията по овладяване на горските пожари.
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Коментари 10
Ха ха ха, надеждни натовски партньори - всъщност мошенници които не спазват никакви търговски договори. Да се отказваме от нетужните и остаряли щайги и с половината от парите да се напълним с всякакъв вид дронове - въздушни, морски и сухопътни, разузнавателни, ударни, примамки... Да не говопим за антидрон систими (вкл и дрон-антидрон)....
Чети, дебил, чети. Знам, че от това те боли, ама проблемът си е твой. ХАХАХАХАХАХА, колко си жалъъъъъъъъък
И какво точно не съм прочел? Това, че сме щели да искаме неустойки? Че то и от окрайненците искахме инфо за дронът им и к'во ?
Никой, който си поръчва самолети не ги получава на другия ден. Няма безкрайни полета с паркирани самолети на склад и да вървят реклами във фейса. Срокътза поръчките е 3-5 години. Това първо. Второ те и утре да дойдат ние нямаме пилоти за тяхм, така че ще стоят паркирани в някое хале. Трето може и нарочно да ги забавят, след като виждат кой е на власт и как единия самолет се "повреди".
Имаме договор със срок. А дали имаме пилоти е друг въпрос.
Ми в Ю.Корея има 6 поколение стандарт НАТО на 60 % , Хърватска ги взе но никой не говори защото там няма схеми. Може да видите и включено усигуряване за 20 години
На бас, че няма да поискаме неустойка, защото тогава биха лъснали анексчетата, които тиквата е подписал. А чорапа не иска това, защото баджанаци не се топят взаимно, биха пострадали и двете страни. Ако искаше можеше вече да е направил съдебната реформа и тиквата и дебелян щяха да с обвинения. Колко ли тъпи се чувстват избирателите му...
Чустват се така като ние по времето на СГЛОБКАТА
О, аз бях доволен. Моите бяха втори, а управляваха 9 месеца. Да, щеше да е страхотно да бяха взели, колкото взе чорапа и да управляват сами, но хората са си невежи, поне повечето. Между другото по времето на Асен Василев Лукойл платиха данък печалба (никога преди или след това не са, винаги на загуба) и както беше обещал, имаше пари за всичко. Пенсионерите останаха най-доволни веднъж в живота. Ако си си представял, че герб ще са извън управлението, единственият шанс беше да вземат 50 плюс 1. А то беше - герб първи. Никой не може да спори с математиката.
Нашите управленци са затънали до ушите в л@йна и са срам за държавата. Западните държави нито ни уважават, нито ни имат доверие а просто ни презират... Руснаците също...
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