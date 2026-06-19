Общо 75 здравни работници са били заразени с вируса. Огнището беше официално потвърдено в средата на май, но се смята, че е започнало седмици по-рано, което е изложило на риск много медици още преди заболяването да бъде идентифицирано.

По официални данни до момента ебола е отнела живота на 232 души, а 896 са се заразили. Хуманитарната организация Oxfam обаче предупреждава, че реалният брой на случаите вероятно е значително по-висок.

Демократична република Конго разполага с едно от най-ниските съотношения на медицински персонал спрямо населението в света. Според данни на СЗО в страната има едва около 11 здравни работници на всеки 10 000 души.

„Това е изключително висока цена, която плаща здравната система. Когато чуете историите на заразените медици и начина, по който са се инфектирали, сърцето ви се къса“, заяви директорът по извънредните ситуации на СЗО Мари Розелин Белизер.

Организацията осигурява и психологическа подкрепа на здравни работници, които се страхуват да лекуват пациенти, след като са станали свидетели на заболяването и смъртта на свои колеги.

Междувременно китайски медицински екип вече е пристигнал в Конго, за да подпомогне борбата с епидемията. Уганда също изпраща специалисти, след като в страната бяха регистрирани 19 случая, от които два смъртни.

Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията броят на заразените в Конго е нараснал с 38% само за една седмица.

Настоящото огнище е причинено от редкия щам Bundibugyo на вируса ебола, за който към момента няма одобрени ваксини или специфично лечение. Специалистите предупреждават, че това е най-тежката епидемия от този вариант на вируса, регистрирана досега.