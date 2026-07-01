Автомобилите бяха изложени пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, където се събраха организатори, доброволци и граждани в подкрепа на Украйна. Върху част от джиповете бяха поставени украински знамена, а на едно от предните стъкла с маркер беше изписано посланието: „Благодарим, България!“.
По думите на Геннадий Воробьов от „Бесарабски фронт“ автомобилите ще се използват за превоз на военнослужещи, както и за доставка на боеприпаси и храна до фронтовата линия. Той отбеляза, че инициативата не е първа по рода си, а подобно дарение е било организирано и преди две години.
Воробьов уточни, че в инициативата участват и руски граждани, които продължават да живеят в Русия. По думите му много от дарителите не желаят самоличността им да бъде публично оповестявана, тъй като срещу тях са образувани наказателни производства или са обект на преследване от руските власти.
По време на събитието присъстващите развяха украински знамена, а част от тях скандираха „Слава на Украйна“. Някои носеха маски, тъмни очила и военни униформи. Организаторите определиха инициативата като доброволческа подкрепа за отбраната на Украйна срещу руската агресия.
Включете се в дискусията
Влезте в профила си или се регистрирайте, за да коментирате.Вход | Регистрация
Включете се в дискусията
Влезли сте като —.
Коментари 5
ПедроЦенителя няма ли да коментира от някой от многобройните си акаунти?
Производителите на храни започнали да предупреждават търговците на дребно в Санкт Петербург, че няма да могат да доставят стоки навреме поради недостиг на гориво, причинен от украинските удари срещу петролните рафинерии. Задават се глад и тотална мизерия в Рашата, хем тук иде реч не за Чукотка, а за "Питер"- просълзих се... https://t.me/moscowtimes_ru/47170
Пак ни занимават с измекяри, мекерета и предатели шетащи безнаказани из страната ти. Тези ги лица от снимката ги мярнах на "украинския протест" - обявен за национален - оня ден срещу правителството ни. Пак да повторя кой кой е! Геннадий Воробьов е шеф на украинско разузнавателно- културно НПО " Бесарабски фронт" установил се и пишеш от България. Повтарям пишеш новини за Бесарабия от България. Лично награждаван за добра шпионска дейност от Залужни и Буданов. Грамотите му получени от лично от тях и са видими в НЕТ-а. Цяла кохорта от нашите жълтопаветни соросоидни антибългарски НПО -та са в помощ на този самозван бесарабски българин с типично българско име и фамилия Геннадий Воробьов А другият му ортак в " Бесарабски фронт" е кой? Ами баш кореняк българин - от стар аристократичен прабългарски род - Олександър Барон. Олександър Барон е толкова българин и барон, колкото авторката на този текст Илияна Маринковчук е Жаба.
Много си тъп.
Тъпо. Само да не се задавиш от злоба.
Докладване на коментар
Изберете действие за този коментар