Автомобилите бяха изложени пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, където се събраха организатори, доброволци и граждани в подкрепа на Украйна. Върху част от джиповете бяха поставени украински знамена, а на едно от предните стъкла с маркер беше изписано посланието: „Благодарим, България!“.

По думите на Геннадий Воробьов от „Бесарабски фронт“ автомобилите ще се използват за превоз на военнослужещи, както и за доставка на боеприпаси и храна до фронтовата линия. Той отбеляза, че инициативата не е първа по рода си, а подобно дарение е било организирано и преди две години.

Воробьов уточни, че в инициативата участват и руски граждани, които продължават да живеят в Русия. По думите му много от дарителите не желаят самоличността им да бъде публично оповестявана, тъй като срещу тях са образувани наказателни производства или са обект на преследване от руските власти.

По време на събитието присъстващите развяха украински знамена, а част от тях скандираха „Слава на Украйна“. Някои носеха маски, тъмни очила и военни униформи. Организаторите определиха инициативата като доброволческа подкрепа за отбраната на Украйна срещу руската агресия.