Данните за получените над 203 млн. евро показват, че част от предоставената от България помощ е била компенсирана чрез европейски механизми. До момента страната одобри 13 пакета военна помощ за Киев след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Изявлението идва дни след като правителството официално обяви, че България няма да предоставя нови пакети военна помощ на Украйна. Премиерът Румен Радев аргументира решението с думите, че страната вече е дала достатъчно, а министърът на отбраната заяви, че конфликтът не може да бъде решен единствено чрез нови оръжейни доставки.





Новината за получените европейски средства поставя допълнителен акцент върху дебата около решението на кабинета. Данните показват, че част от помощта за Украйна е била финансово компенсирана от Европейския съюз, докато София аргументира спирането на бъдещите доставки и с необходимостта да пази собствените си отбранителни способности, нещо, което впрочем, е възможно да се извършва успешно и с компенациите от ЕС. В този смисъл отказът от помощ на Украйна може да се разглежда и като пропусната възможност.

Отказът да се помага на Украйна предизвика остри коментари от украинските българи. Организацията „Бесарабски фронт“ определи решението като „морален провал“, а представители на българската общност в Украйна заявиха, че страната ни изоставя свои сънародници, които живеят под постоянна заплаха от руски атаки и са част от армията.

Решение след критики от Москва



Промяната в политиката дойде непосредствено след интервю на руския посланик в България Елеонора Митрофанова за агенция ТАСС.

В него тя заяви, че новото българско правителство е променило тона към Русия, но не и политиката си. Само ден по-късно премиерът Румен Радев потвърди, че България повече няма да изпраща нови оръжейни пакети на Украйна.

Армията продължава да учи уроците от войната



На този фон министър Стоянов подчерта, че българската армия активно внедрява уроците от войната срещу Украйна.





„Виждаме резултатите от уроците от конфликтите в Украйна и в Близкия изток – дронове, нови технологии и други“, заяви той.

Според министъра е налице видим напредък в използването на безпилотни системи и модерни технологии в Сухопътните войски.

Така България продължава да модернизира армията си според опита от войната срещу Украйна, но едновременно с това се отказва от по-нататъшно военно подпомагане на Киев – позиция, която я разграничава от част от европейските съюзници, обявяващи нови пакети подкрепа.