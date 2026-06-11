„Това, което имахме като ангажимент да предоставим на 13 транша, го предоставихме в предходната година. В момента българският военно-промишлен комплекс произвежда оръжие. Десетки хиляди български работници работят в този комплекс. Той се обновява и, разбира се, продава чрез посредници или пряко оръжие на Украйна“, обясни Радев.

По думите му това са възмездни сделки, които влизат в общата европейска картина – 75 милиарда в оръжие от ЕС и държавите членки и заем от 90 милиарда, като „настоящото българско правителство по никакъв начин не е възразило срещу този заем“.

Относно скорошните визити на премиера в Западна Европа евродепутатът посочи: „По никакъв начин нито президентът Макрон, нито канцлерът Шолц, нито генералният секретар на НАТО Рюте чуха това от нашия премиер. Така че едно е да даваме сигнали вътре в страната, друго е на международната сцена. Но когато ние разчитаме на европейско финансиране, за да модернизираме армията си и военнопромишления комплекс, такива изявления не водят до нищо добро“.