Сред кандидатите е и Сийка Милева, бивш говорител на главния прокурор Иван Гешев. Тя е предложена заедно с Иванка Которова от Върховния касационен съд.

Сред новите номинации са още ръководителите на окръжните прокуратури в Бургас и Русе Георги Чинев и Радослав Градев, Марина Ненкова от Софийската градска прокуратура, Пламен Петков от Софийската районна прокуратура и Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Чинев е номиниран от прокурори от различни нива в Бургас, а Градев – от свои колеги от прокуратурите в Русе.

Марина Ненкова е издигната от прокурори от Софийската градска и Софийската районна прокуратура. До миналата седмица тя беше заместник-ръководител на СГП.

Кандидатурата на Ивайло Илиев е подкрепена от прокурори от Върховната касационна прокуратура, Софийската градска и районна прокуратура, както и от прокуратурите в Кюстендил, Бургас, Видин, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Монтана.

Сред номиниралите го има и следователи. В момента Илиев е национален експерт в отдел „Оперативен“ на Евроюст.

Пламен Петков беше сред кандидатите в последната процедура за избор на български европрокурор и беше един от тримата избрани. Министерският съвет обаче отмени решението и обяви нова процедура. Петков е номиниран от свои колеги от Софийската районна прокуратура, Районната прокуратура в Самоков и Окръжната прокуратура в София.