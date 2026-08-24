Сред кандидатите е и Сийка Милева, бивш говорител на главния прокурор Иван Гешев. Тя е предложена заедно с Иванка Которова от Върховния касационен съд.
Сред новите номинации са още ръководителите на окръжните прокуратури в Бургас и Русе Георги Чинев и Радослав Градев, Марина Ненкова от Софийската градска прокуратура, Пламен Петков от Софийската районна прокуратура и Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил.
Чинев е номиниран от прокурори от различни нива в Бургас, а Градев – от свои колеги от прокуратурите в Русе.
Марина Ненкова е издигната от прокурори от Софийската градска и Софийската районна прокуратура. До миналата седмица тя беше заместник-ръководител на СГП.
Кандидатурата на Ивайло Илиев е подкрепена от прокурори от Върховната касационна прокуратура, Софийската градска и районна прокуратура, както и от прокуратурите в Кюстендил, Бургас, Видин, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Монтана.
Сред номиниралите го има и следователи. В момента Илиев е национален експерт в отдел „Оперативен“ на Евроюст.
Пламен Петков беше сред кандидатите в последната процедура за избор на български европрокурор и беше един от тримата избрани. Министерският съвет обаче отмени решението и обяви нова процедура. Петков е номиниран от свои колеги от Софийската районна прокуратура, Районната прокуратура в Самоков и Окръжната прокуратура в София.
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Коментари 4
Ахахахахха, Сийчиту и то сред мераклиите.
Никакви реформи не могат да счупят схемите,обвързаностите,зависимостите в съда.След първия ешелон от главни прокурори,ред е на техните говорители, ако не кандидатки, то гаранти на кандидати,добре измислено,правете се още ,че правите реформи.
"Новия бардак", не само, че няма нови правила, но и к*урвите са старите!!!
Щом е кака Сийка Милева, редно е да попитаме за КАКВО аджеба ще ги избираме
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