Това обяви в началото на заседанието на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет председателят на Комисията по атестирането и конкурсите Огнян Дамянов.

По думите му единствената възможност в момента е да бъде поискано съгласие от следователите в Национална следствена служба за временно оглавяване на службата. От тази процедура ще бъдат изключени членовете на Комисията по атестиране и конкурси, магистратите, на които им предстои пенсиониране през следващите шест месеца, както и Бисерка Стоянова, която в момента представлява България в Евроюст, и Елена Динева, командирована като преподавател в Националния институт на правосъдието.





Прокурорската колегия ще изпрати запитване до останалите следователи в НСлС, за да установи кой от тях е готов да поеме временно ръководството на институцията. След това ще бъде избран един от заявилите желание.

Същевременно днешното заседание е първото, на което могат да бъдат издигани кандидатури за титулярен директор на Националната следствена служба. До момента обаче такива не са постъпили.

Миналата седмица Огнян Дамянов заяви, че нито членове на Прокурорската колегия, нито изпълняващият функциите главен прокурор възнамеряват да номинират кандидати за поста.

Според Закона за съдебната власт директорът на НСлС се избира по предложение на най-малко трима членове на Прокурорската колегия, на главния прокурор или на министъра на правосъдието. Изборът се извършва с мнозинство от поне осем гласа. Предложения могат да се правят в две поредни заседания след откриването на процедурата, а разглеждането им започва не по-рано от 30 дни след постъпването на последната кандидатура.

Постът беше овакантен преди две седмици, след като Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Така към момента службата остава без титулярен и без временно назначен ръководител.