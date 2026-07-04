Тръмп говори около половин час пред множеството в Южна Дакота. Той похвали Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн, чиито лица са изсечени в планината. По думите му те са били „мъже на действието, амбицията и съдбата“.

250-годишнината отбелязва приемането на Декларацията за независимост на 4 юли 1776 г., с която тринадесетте британски колонии в Северна Америка обявяват, че се отделят от Великобритания и създават независими Съединени американски щати. Документът, изготвен основно от Томас Джеферсън и одобрен от Втория континентален конгрес във Филаделфия, поставя в основата на новата държава принципите за свобода, равенство и неотменимите права на човека. По случай юбилея през цялата година в САЩ са организирани национални чествания, исторически възстановки, концерти и културни прояви.





Празнична реч, която бързо стана предизборна



Вместо обединяващо послание по повод националния празник, Тръмп насочи речта си към позната предизборна тема. Той отново представи прогресивните демократи като „комунисти“ и ги описа като екзистенциална заплаха за Америка.

Президентът свърза тази реторика и с темата за имиграцията. Според него американската идентичност е под „нова атака“, включително от хора, които идват в страната и приемат идеи, „напълно противоположни“ на американския начин на живот.

„Можеш да си лоялен към Карл Маркс или към Америка. Можеш да си комунист или патриот. Не можеш да си и двете“, заяви Тръмп.

Реторика, напомняща за времето на „червената заплаха“



Речта предизвика сравнения с периода на маккартизма през 50-те години, когато предполагаеми комунисти бяха преследвани и изключвани от обществения живот в САЩ.

Тръмп описа комунизма като по-голяма заплаха за американската свобода дори от световните войни, Пърл Харбър и атентатите от 11 септември 2001 г. Той заяви, че Америка „никога няма да бъде комунистическа страна“ и обеща да „изпрати“ носителите на тези идеи извън страната.

Спор за историята и идентичността



Президентът нападна и онези, които според него разпространяват „марксистки лъжи“ за американското минало. Той обвини критиците на традиционния исторически разказ, че „клеветят“ не само миналото, но и бъдещето на страната.

Речта обаче беше произнесена в Черните хълмове – земя, която американското правителство отнема от народа сиукси през XIX век въпреки предишни договори. Това придаде допълнителен контекст на думите му срещу твърденията, че САЩ са изградени върху „открадната земя“.





Разделена годишнина



Празненствата за 250-годишнината идват в момент на силна политическа поляризация. В Ню Йорк кметът Зохран Мамдани, демократичен социалист, произнесе собствена реч, в която представи Америка като страна на противоречия, но и на идеали, към които всяко поколение трябва да се стреми.

В същото време голяма гореща вълна наруши част от празничните събития в източните щати. Във Филаделфия беше отменен парадът за Деня на независимостта, а във Вашингтон част от проявите бяха временно прекратени заради жегата.

Тръмп трябва да говори отново пред публика на Националната алея във Вашингтон преди голямо шоу с фойерверки. Вместо да започне годишнината с послание за единство обаче, той избра да я превърне в поредна битка от културната и предизборната война в Америка.