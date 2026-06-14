Събитието, наречено UFC Freedom 250, официално дава старт на честванията по случай четвърт век от независимостта на САЩ, но никой не се залъгва – това е зрелищното парти за юбилея на Тръмп, който е известен като страстен фен на бойните спортове. За целта на Южната морава изникна огромен Октагон (характерната за спорта осмоъгълна клетка), заобиколен от трибуни.

Грандиозното зрелище започна още вчера с традиционния кантар на бойците, който се проведе пред емблематичния паметник на Ейбрахам Линкълн. Днес шоуто се пренася в пределите на президентската резиденция, като освен ММА двубоите, на Елипсата са организирани и екстремни мотокрос каскади. Организацията на мегаструктурата и логистиката се оценяват на над 60 милиона долара. Дори за мащабите на Белия дом това е абсолютно невиждано събитие – до момента нито един американски президент не е превръщал федерална собственост в професионална спортна арена.

Около клетката тази вечер ще бъде горещо не само заради ударите, но и заради ВИП присъствието по трибуните. Сред публиката се очакват водещи фигури от американския Сенат и Конгреса, големи политически донори и милиардери. На първия ред ще седнат и близки приятели на президента, сред които босът на UFC Дейна Уайт и мега-подкастърът Джо Роугън. Заедно с тях шоуто ще гледат и над 4300 американски военнослужещи, които са поканени лично като специални гости.

Естествено, шоуто не преминава без тежки политически искри. Британският вестник The Guardian и редица граждански организации в САЩ съобщиха, че срещу администрацията на президента са били заведени съдебни искове. Критиците твърдят, че е недопустимо федерална земя и държавен ресурс да се използват за частно търговско шоу и рожден ден.

Въпреки опитите на съда да блокира галавечерта, Октагонът вече е вдигнат, а светлините са запалени. Политическите анализатори от PolitiFact припомнят, че и други президенти, като Франклин Рузвелт и Джон Кенеди, са вдигали шумни партита за рождените си дни в Белия дом, но никой никога не е вкарвал вътре бойна клетка. Едно е сигурно – Тръмп отново успя да прикове погледите на целия свят и да пренапише правилата за това как се празнува 80-годишнина. На Южната морава довечера ще хвърчат искри, а американските медии вече го определят като най-дивото парти в историята на Вашингтон.