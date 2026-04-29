От ведомството уточняват, че специалните паспорти ще бъдат пуснати около честванията през юли и ще съдържат обновен дизайн с тематични илюстрации, включително сцени от историческото подписване на Декларацията за независимост. Според говорителя на Държавния департамент Томи Пигот документите ще имат подобрена визуална концепция, но ще запазят същите защитни елементи и ниво на сигурност като стандартните американски паспорти.

В представените визуални материали се вижда, че портрет на президента е поставен в една от вътрешните страници на паспорта, срещу историческа сцена от 1776 г. Не е ясно дали гражданите ще могат да избират стандартен вариант или ще получават автоматично юбилейното издание, но от департамента посочват, че няма да има допълнителна такса за него.

Паралелно с това се обсъждат и други инициативи, свързани с юбилея – включително възпоменателна златна монета с образа на президента и промени в дизайна на американската валута, при които би могъл да фигурира негов подпис. Това би било прецедент за действащ държавен глава.

Откакто Тръмп се е върнал на поста, администрацията му е въвела редица символични промени – преименуване на обекти във Вашингтон, планирани военни проекти, нови визови програми и държавни инициативи, които носят неговото име или образ, отбелязва още Reuters.