Сряда, 29 Април 2026, 12:57
По повод 250-ата си годишнина: САЩ пускат паспорти с лицето на президента

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Държавният департамент на САЩ обяви план за издаване на ограничена серия юбилейни паспорти, посветени на 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. Според информация на Reuters, част от тези документи ще включват изображения, свързани с действащия президент Доналд Тръмп, което се възприема като поредния случай на поставяне на неговия образ или име върху официални държавни елементи.
 

От ведомството уточняват, че специалните паспорти ще бъдат пуснати около честванията през юли и ще съдържат обновен дизайн с тематични илюстрации, включително сцени от историческото подписване на Декларацията за независимост. Според говорителя на Държавния департамент Томи Пигот документите ще имат подобрена визуална концепция, но ще запазят същите защитни елементи и ниво на сигурност като стандартните американски паспорти.

 

В представените визуални материали се вижда, че портрет на президента е поставен в една от вътрешните страници на паспорта, срещу историческа сцена от 1776 г. Не е ясно дали гражданите ще могат да избират стандартен вариант или ще получават автоматично юбилейното издание, но от департамента посочват, че няма да има допълнителна такса за него.

 

Паралелно с това се обсъждат и други инициативи, свързани с юбилея – включително възпоменателна златна монета с образа на президента и промени в дизайна на американската валута, при които би могъл да фигурира негов подпис. Това би било прецедент за действащ държавен глава.

 

Откакто Тръмп се е върнал на поста, администрацията му е въвела редица символични промени – преименуване на обекти във Вашингтон, планирани военни проекти, нови визови програми и държавни инициативи, които носят неговото име или образ, отбелязва още Reuters.

