27 медала за България от Европейската купа по савате в Пловдив
Българските състезатели записаха силно представяне на Европейската купа по френски бокс (савате), проведена в зала „Сила“ в Пловдив. Домакините спечелиха общо 27 медала – 13 златни, 4 сребърни и 10 бронзови, в конкуренция с участници от цяла Европа.
В турнира се включиха състезатели от 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички формати. Програмата беше допълнена от международен тренировъчен лагер със световни шампиони, както и галавечер, посветена на бойните спортове.
От Българска федерация по савате определиха надпреварата като една от най-силните, провеждани у нас. Председателят Георги Танчев отбеляза, че турнирът е бил с ранглистов характер и е включвал нови международни инициативи, които допринасят за развитието на спорта.
Събитието затвърждава позицията на България като активен домакин на международни състезания и важен фактор в развитието на бойните спортове в Европа.
