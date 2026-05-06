Четвъртък, 07 Май 2026, 00:15
27 медала за България от Европейската купа по савате в Пловдив

Българските състезатели записаха силно представяне на Европейската купа по френски бокс (савате), проведена в зала „Сила“ в Пловдив. Домакините спечелиха общо 27 медала – 13 златни, 4 сребърни и 10 бронзови, в конкуренция с участници от цяла Европа.
 

27 медала за България от Европейската купа по савате в ПловдивВ турнира се включиха състезатели от 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички формати. Програмата беше допълнена от международен тренировъчен лагер със световни шампиони, както и галавечер, посветена на бойните спортове.

 

От Българска федерация по савате определиха надпреварата като една от най-силните, провеждани у нас. Председателят Георги Танчев отбеляза, че турнирът е бил с ранглистов характер и е включвал нови международни инициативи, които допринасят за развитието на спорта.

 

Събитието затвърждава позицията на България като активен домакин на международни състезания и важен фактор в развитието на бойните спортове в Европа.

