27 медала за България от Европейската купа по савате в Пловдив

27 медала за България от Европейската купа по савате в ПловдивВ турнира се включиха състезатели от 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички формати. Програмата беше допълнена от международен тренировъчен лагер със световни шампиони, както и галавечер, посветена на бойните спортове.

От Българска федерация по савате определиха надпреварата като една от най-силните, провеждани у нас. Председателят Георги Танчев отбеляза, че турнирът е бил с ранглистов характер и е включвал нови международни инициативи, които допринасят за развитието на спорта.

Събитието затвърждава позицията на България като активен домакин на международни състезания и важен фактор в развитието на бойните спортове в Европа.