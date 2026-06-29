Акционерите на Банката за международни разплащания одобриха годишния отчет за финансовата 2025/2026 година и решиха да разпределят дивидент от 390 специални права на тираж (СПТ) за всяка акция.

Българската народна банка притежава 8000 акции в институцията. Това означава, че ще получи общо 3 120 000 специални права на тираж. По настоящия обменен курс сумата се равнява на приблизително 3,713 млн. евро.

В годишното събрание в Базел участва управителят на БНБ Димитър Радев заедно с ръководителите на останалите централни банки – акционери в институцията.

Българската народна банка е сред учредителите на Банката за международни разплащания и участва в капитала ѝ още от създаването ѝ през 1930 г.

Банката за международни разплащания е международна финансова институция, в която акционери са централните банки. Българската народна банка участва в капитала ѝ от 1930 г., а дивидентът е резултат от това акционерно участие.