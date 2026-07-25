Зендая носеше обеците при публична поява в Лондон, което предизвика остра реакцияю от археолози и специалисти по културно наследство. Те настояват да бъде изяснен произходът на предметите и дали са напуснали Иран по законен начин.

Артефакти от легендарно съкровище



Според лондонската галерия Barron London обеците съдържат две златни плочки, които се свързват със съкровището Зивие – колекция от древни предмети, открита в Северозападен Иран в края на 40-те години на XX век.

Галерията твърди, че артефактите са придобити от британския бижутер Глен Спиро, който ги е инкрустирал с диаманти и ги е превърнал в съвременни обеци. Според продавача това е начин да се популяризира изкуството на древните персийски златари.

Учени настояват за прозрачност



Това обаче не убеждава експертите. Започна подписка, която настоява галерията да публикува цялата известна история на предметите, да разкрие как е проверена законността на произхода им и да допусне независима експертиза. Авторите на петицията настояват дори продажбата на обеците да бъде спряна.





Според Ромина Фрохар, основател на независимия архив Forensic Archive of Iran, позоваването на древното персийско изкуство не е достатъчно.

„Културното признание не може да замени прозрачността относно произхода. Ако предметите се представят като иранско културно наследство, трябва да има публични доказателства за тяхната история, износ, собственост и придобиване“, казва тя.

„90% от античните предмети на пазара будят съмнения“



Археологът д-р Христос Цирогианис, който от години разследва незаконната търговия с антики, заявява, че случаят не е изолиран, пише The Guardian.

По думите му около 90% от античните предмети, които се появяват на пазара, рано или късно се оказват с неясен произход или без достатъчна документация.

Той поставя и морален въпрос. Ако обеците наистина са автентични, възможно е първоначално да са били част от погребение.

„Как би се почувствала, ако носи обеци на жена, починала преди хиляди години, които може да са били извадени от гроб чрез иманярство?“, пита ученият.

Печеливш бизнес с древни съкровища



Случаят хвърля светлина върху доходоносния пазар на антични предмети, където археологически находки се превръщат в луксозни бижута или колекционерски ценности.

Сред предлаганите от дилъри предмети има египетски погребални маски, елинистически златни обеци и древни бронзови украшения на цени, започващи от около 450 британски лири.

На търгове се продават и много по-ценни находки. През 2018 г. аукционна къща продаде за близо 31 млн. долара трирехилядолетен асирийски релеф от двореца на цар Ашурнасирпал II.

Стар спор с ново лице



Дебатът за собствеността върху културните ценности не е нов. Един от най-известните примери е диамантът „Кохинор“, който през XIX век става част от британските кралски регалии и до днес е обект на претенции от Индия.





Според специалистите много държави, включително Иран, приемат закони, според които археологическите находки са държавна собственост. Затова незаконното им изкопаване и изнасяне може да се разглежда като кражба.

Скандалът напомни за случая с Ким Кардашиян



Не за първи път знаменитост попада в подобен спор. През 2018 г. Ким Кардашиян позира до позлатен египетски саркофаг по време на благотворителния бал Met Gala. По-късно се оказа, че ковчегът е бил изкопан незаконно от иманяри през 2011 г., изнесен контрабандно от Египет с фалшиви документи и впоследствие върнат на страната.

Дали около обеците на Зендая някога ще има окончателен отговор, засега не е ясно. Според експертите обаче случаят отново насочи вниманието към един много по-голям въпрос – какъв е истинският произход на безценните древни съкровища, които продължават да се продават по света.