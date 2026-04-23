Четвъртък, 23 Април 2026, 15:16
Как един гангстер се превърна в символ на нова Индия?

Как един гангстер се превърна в символ на нова Индия?
Редактор: Frognews
На границата между Индия и Пакистан нощта никога не е напълно тъмна. Хиляди прожектори осветяват земята до степен, че светлината се вижда от Космоса. По тези пътища, между нивите с пшеница и прашните села, реалността често изглежда размита – къде свършва редът и къде започва беззаконието не винаги е ясно.
 

В едно от тези села, Дутаравали, стои къща без табела. Висока ограда, бодлива тел и камери. Зад нея е домът на Лорънс Бишной – човек, който от години е в затвора, но въпреки това остава един от най-влиятелните престъпни босове в Индия, пише The Guardian.

 

Империя от затвора


На 33 години Бишной е обвинен в десетки престъпления – от убийства до рекет и международен трафик. Според разследващите неговата мрежа има стотици членове, разпръснати в Индия, Близкия изток и Северна Америка.

 

Най-парадоксалното е, че най-шумните му операции се случват, докато той е зад решетките. Убийството на рапъра Сидху Мусевала през 2022 г. и разстрелът на политика Баба Сидики през 2024 г. са само част от случаите, свързани с неговото име.

 

Властта му не отслабва. Напротив – расте.

 

Герой за едни, престъпник за други


В Индия на Нарендра Моди фигурата на Бишной се вписва в по-широк контекст. Страна, в която политическо напрежение, религиозни конфликти и икономическо неравенство създават усещане за несигурност.

 

За част от младите мъже Бишной не е просто гангстер. Той е символ. Човек, който „взима каквото иска“. Човек, който не чака система, която не работи за него.

 

Медиите често подчертават религиозната му идентичност. Вегетарианец, вярващ, с татуировки на индуистки символи – образ, който се вписва в националистическия наратив. Това допринася за митологията около него.

 

Политика, сенки и обвинения


Историята става още по-сложна извън Индия. Канадският премиер Джъстин Трюдо публично обвини Бишной, че стои зад насилие срещу канадски граждани. Според него индийски представители са събирали информация за критици на правителството и са я предавали на престъпни мрежи.

 

Индия отрича тези твърдения. Доказателства не са представени. Но самият факт, че подобни обвинения се обсъждат на най-високо ниво, показва колко размити са границите между престъпност и геополитика.

 

От селото до престъпния свят


Историята на Бишной започва далеч от голямата политика. Роден в заможно семейство, той израства с усещане за привилегия. В училище никой не го докосва. В университета влиза в студентска политика, където насилието често е валута за влияние.

 

Постепенно дребните престъпления се превръщат в сериозни обвинения. Оръжия, заплахи, бягства от полицията. До 2014 г. вече е в затвора. Но това не спира възхода му.

 

Легенда, която живее извън фактите


Днес Бишной е нещо повече от човек. Той е история, която се разказва. В барове, по улици, в социалните мрежи. За едни той е убиец. За други – справедливост.

 

„Лорънс не е гангстер. Лорънс е карма“, казва адвокат в Делхи.

 

Тази фраза обяснява много. В общество, където законът често изглежда слаб, идеята за „карма“ – за възмездие извън институциите – има силно привличане.

 

Огледало на една система


Истинската история не е само за един човек. Тя е за среда, в която млади мъже гледат към лукса, който не могат да достигнат, и към система, която не им дава шанс.

 

В един покрив в Джайпур разговор за Бишной звучи почти възхитено. „Поне е живял истински“, казва един от мъжете. После поглежда към осветените сгради и добавя: „Те ми казват, че трябва да ги взема по някакъв начин.“

 

Това е контекстът, в който се раждат фигури като Лорънс Бишной. Не просто престъпници, а символи на гняв, амбиция и липса на изход.

 

И може би точно затова, дори зад решетките, влиянието му не намалява.

