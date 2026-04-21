Според анкетата на информационната агенция 36% от запитаните одобряват работата на Тръмп – без промяна спрямо предходния месец. За сравнение, най-високият му рейтинг е бил 47% малко след встъпването му в длъжност през януари 2025 г.

Подкрепата за действията му във външната политика също остава ограничена. Военните удари срещу Иран получават одобрение от 36% от анкетираните, като едва една четвърт смятат, че те ще направят страната по-сигурна. Само 26% са на мнение, че операцията оправдава разходите, особено на фона на поскъпването на горивата.

Проучването, обхванало 4557 пълнолетни американци, с допустима грешка от около 2 процентни пункта, показва и сериозни съмнения относно личните качества на президента. Само 26% го определят като „уравновесен“. Сред републиканците мненията са разделени, докато при демократите едва 7% споделят подобна оценка.

През последните седмици Тръмп предизвика нови реакции с остри изказвания – включително заплахи в социалните мрежи срещу Иран и критики към папата. По-рано той също разтревожи съюзниците на САЩ, като заяви, че може да използва военна сила за анексиране на Гренландия.

Над половината от анкетираните – 51% – смятат, че умствените му възможности са се влошили през последната година. Това мнение се споделя от мнозинството демократи, както и от повече от половината независими избиратели.

Сравнението с папата също не е в полза на президента – 60% от американците имат положително мнение за понтифика, срещу 36% за Тръмп.

Най-слаб остава рейтингът му по отношение на икономиката и разходите за живот – едва 26% одобрение, което е най-ниското ниво досега. Освен това само 16% подкрепят евентуално излизане на САЩ от НАТО, идея, която периодично се появява в политическия дебат.