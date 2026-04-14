Вторник, 14 Април 2026, 16:08
6 часа по „Тракия“: 7 коли се удрят, но трафикът е въпрос на манталитет

Редактор: Frognews
Тръгваме от Слънчев бряг в 10:50 ч. Очакваме обичайното „голямо прибиране“ след празниците. Даваме си два часа повече за път, защото сме наясно с манталитета, способнсотите и особеностите на българския празничен (и не само) трафик.
 

До Бургас и качването на АМ „Тракия“ всичко върви сравнително спокойно. Натоварено е, но поносимо. Колите са много, но се движат. Дори започваме да си мислим, че този път може и да мине по-леко.

 

Някъде след Пловдив обаче идва обратът. Движението започва да се накъсва. Караш, после спираш. Ускоряваш, после пак спираш. Колоната се движи на вълни, а всеки се опитва да „хване момента“ и да изпревари още една-две коли.

 

Дистанцията е пожелателна. Спирачките работят повече от газта. Аварийната лента също влиза в употреба – не по предназначение, разбира се. Няколко „предприемчиви“ шофьори решават, че това е тяхната лента. Минават напред и после внимателно се наместват обратно, сякаш това ще ускори всички.

 

Причината става ясна бързо: верижна катастрофа. Седем автомобила са се ударили на 76–77 км на АМ „Тракия“ в посока София, малко след Пазарджик. Колите са в лявата лента. Няма тежко пострадали, но ефектът върху трафика е напълно достатъчен.







Причината най-вероятно е неспазване на дистанция. Същото виждаме и около себе си: дистанцията е мираж, ако си я позволиш, чак дразни господата с по-скъпите возила. 

 

От Пловдив до София ни отнема близо три часа. Резки ускорения, пак спирания, пак опити някой да стигне по-бързо от всички останали. Влизаме в София в 16:45 ч., при метростанция „Константин Величков“. 

 

Накрая сметката е проста – почти шест часа път за разстояние, което иначе се взима значително по-бързо. Не заради пътя, не заради празниците, а заради начина, по който се кара.

 

Седем коли се удрят. И още десетки около тях карат така, сякаш това няма нищо общо с тях – без дистанция, с резки изпреварвания, с вечната идея да минеш малко по-бързо от другите. Точно това превръща един инцидент в часове загубено време за всички.

 

Всеки опит да спечелиш няколко минути – с каране в аварийната лента, с изпреварване на всяка цена или с лепене на бронята пред теб – всъщност връща всички назад. Колоната се накъсва, движението започва да се движи на вълни, а всяко рязко спиране се предава назад километри.

 

И в крайна сметка се оказва, че никой не печели. Всички пристигаме горе-долу по едно и също време, но с повече напрежение, повече риск и повече изгубено време, отколкото ако просто се караше спокойно.

 

В крайна сметка проблемът не е в пътя, нито дори в самата катастрофа. Проблемът е в манталитета – че винаги някой трябва да е по-бърз, по-важен, по-напред. И докато това не се промени, всяко „голямо прибиране“ ще изглежда по един и същи начин.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 2| 281 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 334 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции 0| 346 | EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4062 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3351 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2828 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2714 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2676 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2669 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
