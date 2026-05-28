60% от младежите във Великобритания никога не са работили

Независимото проучване за броя на младите хора между 16 и 24 години, които не учат, не работят и не преминават обучение, е изготвен от бившия министър на здравеопазването от Лейбъристката партия Алън Милбърн. Той подчертава, че „шест от всеки десет младежи никога не са имали работа. Преди 20 години този дял беше около четири от десет. За твърде много млади хора това се превръща в постоянно състояние. Изправени сме пред риск от изгубено поколение.“

Според него цялата система вече не е пригодна за съвременните условия, а безработицата може да нарасне от един на всеки осем млади хора до един на всеки шест през следващите пет години. Милбърн подчертава, че проблемът не се дължи на един конкретен фактор, а на нуждата от реформи в ключови институции – от образованието до социалната система и пазара на труда. „Това не е провал на младите хора. Това е провал на система, останала в миналото“, заявява той.

Докладът показва, че началните работни позиции значително са намалели. Според проучване сред младите хора 84% от тях искат да работят или да се обучават. „Първото стъпало на кариерната стълбица е почти изчезнало. За много млади хора то вече е недостижимо.“

Милбърн критикува и социалната система, която според него „задълбочава икономическата неактивност“. По думите му за всеки 1 паунд, изразходван за подкрепа при намиране на работа за млади хора, 25 паунда отиват за социални помощи.