Вторник, 21 Април 2026, 20:58
7 дни до глобите: Инспекторатът подпуква партиите за чиста София

След приключването на парламентарния вот на 19 април, в София започва да тече законоустановеният срок за почистване на публичните пространства от предизборна агитация. Столичният инспекторат вече стартира проверки, за да следи дали градската среда ще бъде приведена в нормален вид навреме.
 

Съгласно Изборния кодекс, отговорността за премахването на плакатите, транспарантите и другите материали е изцяло на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са ги поставили. Те разполагат с точно 7 дни, за да ги отстранят.

 

Санкции при нарушение

 

До изборния ден премахването на незаконно поставени материали беше задължение на районните кметове. Сега обаче топката е в полето на участниците в изборния процес. Ако след изтичането на 7-дневния срок София все още е „украсена“ с ликовете на политиците, Столичният инспекторат ще предприеме административнонаказателни мерки и ще наложи глоби на отговорните лица.

 

Екипите, отговарящи за контрола на търговската и рекламната дейност, ще извършват масирани проверки по всички столични райони веднага след края на законовия срок.

 

Инспекторатът призовава всички участници в изборите да не чакат последния момент и да предприемат своевременни действия. Целта е бързо възстановяване на чистотата и добрия вид на градската среда, която през последния месец беше залята от политически послания.

