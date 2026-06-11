В областта няма анулирани изпитни работи и нито един зрелостник не е получил 0 точки на матурите.

„Няма пределна възраст, за да се образоваш. Това доказа 88-годишен жител на област Монтана, който се яви на матура, за да придобие средно образование“, заяви пред БНР Иван Ликов, старши експерт по български език и литература в РУО – Монтана.

По думите му тазгодишните зрелостници са постигнали по-добри резултати в сравнение с миналата година. Средният резултат по български език и литература е 54,35 точки, което е с 1,62 точки повече спрямо предходната кампания.

Четири училища в областта са постигнали резултати над националния среден успех от 60 точки. Това са Езиковата гимназия, Природо-математическата гимназия и Финансово-стопанската гимназия в Монтана, както и гимназия „Найден Геров“ в Лом.

Общо 46 зрелостници са получили отлични оценки, а четирима са изкарали пълни шестици.

Слабите оценки са 104, което е с 15 повече от миналата година. Според Иван Ликов около 30% от двойките са получени от зрелостници, завършили в предходни години.

В същото време се увеличава и броят на много добрите оценки. През миналата година оценка „Много добър“ са получили 167 ученици, докато тази година те са 229.

Средният успех на явилите се на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование също е много добър.