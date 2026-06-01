Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата за ранно предупреждение и известяване на населението при бедствия и извънредни ситуации.

За теста ще бъде използван специално предназначеният тестов канал, чието получаване може да бъде управлявано чрез настройките на мобилното устройство.

Допълнителна информация е публикувана на сайта на BG-ALERT.