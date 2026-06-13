Те твърдят, че проектът е върху земи, които са им били отнети, и настояват за тяхното обезщетяване. Демонстрантите са развявали албански знамена и са скандирали „Революция“, докато премахвали оградните съоръжения. На място е имало и сблъсъци с полицията, но органите на реда не са успели да спрат демонтирането.

Инвеститор в проекта е албанска компания, която развива петзвезден туристически комплекс с луксозни вили и хотели върху площ от около 147 хектара. Проектът е получил статут на „инвеститор със специален статут“ от албанското правителство. Според местни медии зад реализацията стои фирмата „Дженер 2“, свързвана с бизнесмена Башким Улай, а комплексът носи името „Блу Борго“.

Жителите на Рьол протестират от седмици, като вече са провеждали демонстрации не само на място, но и пред парламента в Тирана и пред антикорупционната структура СПАК. Те настояват властите да спрат проекта и да разследват законността му. По думите на местни жители протестите ще продължат, докато не бъде постигнато обезщетение и решение на спора.

„Ние сме 200 семейства, на които им беше отнета земята“, заявява един от протестиращите, подчертавайки, че действията им няма да спрат без компенсации.

Напрежението в страната се засилва и заради други подобни проекти по крайбрежието, включително план за луксозен курорт, свързван с компания, асоциирана със зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Районите, засегнати от тези инвестиции, са известни със своята природна стойност, включително местообитания на фламинго и морски костенурки.

Над 10 дни хиляди на протест срещу проекта на Къшнър

В продължение на близо две седмици хиляди граждани изпълваха улиците на Тирана в знак на протест срещу мащабен проект за застрояване в защитени територии по южното крайбрежие, в района на Звърнец, окръг Вльора.

Недоволството е насочено както срещу самия инвестиционен проект, така и срещу политическото статукво в страната. Демонстрантите настояват за оставка на премиера Еди Рама, за пълно спиране на проекта, който според тях застрашава природната среда в района, както и за промени в ръководството на основната опозиционна партия – Демократическата партия, заради подкрепата ѝ за инвестицията. Те изразяват и искания за по-широко разследване на имуществото на политически фигури в страната и спиране на практиките по разпродажба на национални природни ресурси.

В последните вечери протестиращите се събират на централния площад „Скандербег“ в Тирана, откъдето организират шествия до сградата на правителството. В демонстрациите се появяват транспаранти с послания като „Албания на албанците, не на предателите“, „Нова Албания“ и „Без младежта няма Албания“. Част от участниците подчертават, че движението им е гражданско и не желаят да бъде свързвано с политическите партии в страната.

Екологичният аспект на спора също е в центъра на протестите. Природозащитници предупреждават, че застрашаването на лагуната Нарта – важна зона за мигриращи птици и част от екологичната система на региона – може да има последствия не само за Албания, но и за по-широкия европейски природен баланс.

Напрежението ескалира още след инцидент на 30 май, когато при протест в района на Звърнец се стигна до сблъсъци и насилие от страна на частна охранителна фирма срещу демонстранти. Оттогава протестните действия в Тирана продължават без прекъсване.

По информация на местни медии проектът е свързан с инвестиционната компания „Афинити Партнърс“, оглавявана от Джаред Къшнър. Заради мащаба и екологичния контекст на протеста той вече е наричан от медии и активисти „фламинго революция“.