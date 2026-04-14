Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 01:04
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2136 | НОВИНИ

Вот на недоверие срещу сръбското правителство на 15 април

Сръбският парламент ще подложи на гласуване бъдещето на кабинета по време на извънредно заседание. Председателят на Народната Скупщина Ана Бърнабич насрочи процедурата за 15 април. Основната точка в дневния ред е вот на недоверие срещу правителството. Искането за обсъждане идва директно от опозиционните сили в страната.
 

Общо 71 опозиционни депутати подписаха предложението за прекратяване на мандата на текущия кабинет. Те насочват своите критики към премиера Милош Вучевич и неговия екип. Политическото напрежение в Сърбия ескалира рязко през последните месеци. Опозицията обвинява властите в корупция и системно нехайство спрямо държавния интерес.

 

Един от водещите мотиви за вота е случаят с Генералния щаб на бившата югоармия. Правителството планира мащабна ревитализация на тези емблематични сгради в центъра на Белград. Проектът предвижда изграждането на луксозен хотелски комплекс на мястото на руините. Договорът за строежа е сключен с фирмата на Джаред Къшнър, който е зет на Доналд Тръмп.

 

Според споразумението Сърбия е отдала под наем земята под сградите без никакво финансово обезщетение. Държавата се е ангажирала официално да събори останките от комплексите до май 2026 година. Сърбия прие специален закон, който позволява реализацията на този проект върху държавната земя. През ноември 2025 г. парламентът гласува норматива след бурни дебати и масови студентски протести.

 

Опозиционните лидери твърдят, че в случая са замесени министри, извършили редица незаконни действия. Те посочват, че премиерът Джуро Мацут не е отстранил тези служители от техните длъжности. Към това се добавя и обвинението срещу министъра на културата Никола Селакович. Той е заподозрян в злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на документи.

 

Твърди се, че Селакович е премахнал статута на паметник на културата на сградите на Генералния щаб. Тази тема е изключително чувствителна за цялото сръбско общество. Обектите бяха бомбардирани неколкократно от НАТО по време на въздушните удари през 1999 година. Жива стена в Белград вече демонстрира несъгласието на гражданите с плановете за разрушаване на комплекса.

 

Трагедията на гарата в Нови Сад се превърна в пореден катализатор за политическата криза. Срутването на бетонна козирка там отне живота на 15 души. Това събитие предизвика вълна от многохилядни протести, които блокираха ключови части на столицата. Демонстрантите настояват за политическа отговорност от режима на президента Александър Вучич.

В отговор на обществения натиск президентът Александър Вучич предложи провеждането на национален референдум. Той планира допитването да се състои през март или април. Вучич обяви, че ще подаде оставка, ако гражданите гласуват срещу него. Междувременно Прокуратурата за борба с организираната престъпност започна разследване по случая с Генералния щаб.

 

Правителството продължава да защитава своите планове за обновяване на центъра на Белград. Представители на властта твърдят, че военните сгради са опасно повредени и не могат да се възстановят. Те обещават, че новият комплекс ще включва и мемориал за жертвите на бомбардировките. Въпреки това фирмата на Къшнър обяви временно оттегляне от проекта. Ситуацията в Сърбия остава динамична преди решаващото заседание на парламента на 15 април.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 