АПИ oграничава движението по пътя София – Калотина

Трафикът ще се пренасочва двупосочно в платното към граничния пункт. В рамките на ремонта пътят ще бъде разширен, като ще се осигурят по две ленти във всяка посока.

Строително-монтажните дейности се изпълняват от консорциум „Калотина 2020“ ДЗЗД, като срокът е 90 дни, а стойността на проекта възлиза на над 520 хил. евро с ДДС. Надзорът е поверен на „Консулт Инженерингс“ ЕООД.

След приключване на работата в платното към София ремонтът ще продължи и в посока към граничния пункт. Очаква се всички дейности да завършат до средата на юли 2026 г.

Междувременно остава ограничено движението при 103-ия километър на Автомагистрала „Струма“ в посока София заради свличане на скална маса.