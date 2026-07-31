„Когато споменеш името на акад. Васил Казанджиев, в съзнанието изплуват едни от най-важните моменти за музикалното образование и за българската музика“, каза пред БТА ректорът на Националната музикална академия проф. д-р Сава Димитров.

Той припомни, че Казанджиев е основател на един от най-утвърдените български камерни състави – „Софийски солисти“, както и дългогодишен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио.

„Ще го запомним като човек с огромно влияние върху поколения български музиканти, като професор, който винаги е давал съвет и е помагал на младите“, посочи проф. Димитров. По думите му Казанджиев е създал оригинална българска музика и е продължил традицията на поколения композитори преди него.

Диригентът и преподавател в НМА проф. д-р Григор Паликаров разказа, че именно среща с акад. Казанджиев е повлияла върху избора му на професионален път.

„Той беше причината да стана диригент. Попаднах на негова лекция и останах зашеметен от начина, по който преподаваше музика“, каза Паликаров.

Той допълни, че е благодарен за доверието, което Казанджиев му е оказал, както и за възможността да изпълнява негови произведения.

„Радвам се, че беше мой учител, и съжалявам, че все по-малко такива хора остават сред нас“, каза още диригентът.

Проф. Христо Кротев, диригент на Софийския мъжки хор, определи акад. Казанджиев като изключителен професионалист и личност.

„Той беше диригент и композитор на световно ниво. Всеки от нас, неговите възпитаници, има свои особени чувства към него“, каза проф. Кротев.

По думите му Казанджиев е бил не само музикален учител, но и човек с изключителна обща култура и ерудиция.

„Той преподаваше и от сцената, и от катедрата“, допълни диригентът.

На поклонението присъстваха акад. Пламен Карталов, Йордан Камджалов, както и други български музиканти, преподаватели и общественици.