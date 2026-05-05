0| 436 | НОВИНИ
Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение
Инфлуенсърът Стоян Колев беше задържан от органите на реда заради публикации в социалните мрежи, в които е отправял призиви към гражданско неподчинение. Освен това спрямо него са предприети действия заради неизпълнение на полицейско разпореждане.
В рамките на досъдебното производство са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са с отрицателен резултат.
Към този момент няма официална информация за повдигнати обвинения, а работата по случая продължава под формата на досъдебна проверка.
Стоян Колев е създател на онлайн съдържание, известен със своите провокативни видеа и стриймове. Освен като инфлуенсър, той често участва в различни онлайн формати и подкасти, където разказва лични истории и анализира социални теми в провокативен стил.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads