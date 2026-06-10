„Тирани, всуе се морите! Не съм кандидат за никакви избори. Не хабете сили да подливате водица...“, написа Семов в профила си във Facebook.

Семов е съдия в Конституционен съд на Република България от 2018 г., когато беше назначен от президента Румен Радев. Мандатът му е деветгодишен и изтича през октомври 2027 г.

Той вече е участвал в президентска надпревара. През 2011 г. беше кандидат за държавен глава с подкрепата на Ред, законност и справедливост, а кандидат за вицепрезидент беше журналистката Поля Станчева.

През последните месеци Семов беше ангажиран основно с инициативи, свързани с отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание. По темата той издаде и книга.

Междувременно продължават обсъжданията около възможните кандидатури за президентските избори. Сред имената, които се коментират в публичното пространство, е това на Даниел Вълчев. Наскоро той заяви пред БНР, че не изключва възможността да се кандидатира и е готов да обмисли подобна покана.

От Продължаваме промяната – Демократична България също потвърдиха, че обсъждат кандидатурата на Андрей Гюров за държавен глава. Коалицията все още не е обявила официално решение, но зад името на Гюров вече публично застанаха Иван Костов и Надежда Нейнски.

Засега официално обявени кандидатури за президентските избори няма, а повечето политически сили продължават вътрешните си обсъждания за участието си във вота.