Лъв XIV предизвиква реакция от Белия дом, след като заявява, че „Бог не слуша молитвите на онези, които водят война“, и определя заплахите на Тръмп за „унищожаване на цяла цивилизация“ като неприемливи.

От своя страна Тръмп отговаря с остри критики, определяйки папата като „слаб по отношение на престъпността и лош за външната политика“. Представители на неговата администрация допълнително защитават военните действия в Близкия изток, като ги описват като „справедлива война“, водена „в името на Исус Христос“.

Въпреки острия тон на сегашния сблъсък, подобни спорове между папи и светски лидери не са новост. Историята на Ватикана е изпълнена с подобни конфликти, в които папите се противопоставят на крале, императори и диктатори – понякога чрез дипломация, а понякога чрез директен политически натиск.

Един от най-известните ранни примери е папа Лъв I (440–461 г.), който се изправя срещу Атила. След като хуните опустошават големи части от Европа и навлизат в Италия, Рим изглежда обречен. Тогава папата лично се среща с техния вожд през 452 г., без армия, разчитайки на дипломация и религиозен авторитет. Според исторически източници Атила се оттегля, а малко след това умира. Събитието остава символ на силата на духовната власт срещу военната мощ.

По-късно, по време на Наполеоновите войни, напрежението между Франция и Ватикана също достига връхна точка. Папа Пий VI е пленен и отведен във Франция, където умира в изгнание. Наследникът му Пий VII първоначално се опитва да сътрудничи с Наполеон, дори присъства на коронацията му в Париж. Но след като отказва да подкрепи блокадата срещу Великобритания, и той е арестуван. В крайна сметка Наполеон пада от власт, а папата се завръща триумфално в Рим, представян като символ на устойчивостта на Църквата.

В по-новата история Пий XII ръководи Ватикана по време на Втората световна война – един от най-противоречивите моменти в човешката история. Преди да стане папа, той участва в дипломатически договори с нацистка Германия, а по време на войната е критикуван за това, че не осъжда достатъчно ясно нацистките престъпления. Негови защитници обаче твърдят, че той е действал предпазливо, за да спасява тайно хора – включително чрез укриване на еврейски бежанци и дипломатически усилия.

След Карибската криза папа Павел VI променя подхода на Ватикана и започва политика на диалог с Източния блок. Той установява контакти със СССР и други комунистически държави, опитвайки се да подобри условията за католиците зад Желязната завеса. Тази линия по-късно е продължена и от папа Йоан Павел II, който играе важна роля в подкрепата за „Солидарност“ в Полша и в натиска върху съветската система.

В по-скорошен период папа Франциск също влиза в косвен сблъсък с Доналд Тръмп. Още преди встъпването му в длъжност през 2017 г. Франциск критикува идеята за „строене на стени“, заявявайки, че човек, който мисли само за това, „не е християнин“. Впоследствие Ватиканът уточнява, че думите му не са насочени лично към Тръмп, но разликите в позициите остават ясни – особено по въпроси като миграцията и климатичната политика.

Така настоящият спор между Тръмп и папа Лъв XIV се вписва в дълга историческа линия, в която папството не просто духовно ръководи милиони вярващи, но често се оказва и активен участник в най-големите политически конфликти на своето време.