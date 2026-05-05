Реклама / Ads
Сряда, 06 Май 2026, 08:19
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2247 | НОВИНИ

Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“

Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Китайските автомобилни производители все по-настойчиво търсят своя „момент Ярис“ – пробивът, който някога помогна на Toyota да завладее Европа чрез модел, създаден специално за местния пазар. Днес китайските компании се надпреварват да превърнат експлозивния растеж на износа в устойчиво международно присъствие, пише в свой анализ Reuters. След първоначални опити, при които основно се изнасяха автомобили, проектирани за Китай с минимални промени, производителите вече пренастройват моделите си от самата основа за нуждите на чуждите пазари.
 

Това се случва както заради силния ценови натиск у дома, така и заради възможностите за по-високи печалби в чужбина.

 

Вътрешният пазар в Китай от години е обхванат от ожесточена ценова война, която затруднява печалбите на производителите. За сметка на това външните пазари предлагат растеж и по-високи маржове, ако китайските марки успеят да убедят потребителите, че разбират местните им предпочитания.

 

Сред големите играчи като BYD, Chery, Changan, марката MG на SAIC и премиум бранда Hongqi на FAW вече се разработват модели, специално насочени към износ – от компактни автомобили за Европа до пикапи за Австралия и Мексико. В Китай автомобилите са наситени с технологии и се продават на ниски цени, за да бъдат конкурентни. В западни пазари като Европа обаче същите марки често могат да продават на двойна цена и въпреки това да подбиват утвърдени производители.

 

На автомобилното изложение в Пекин в края на април Hongqi представя малък „глобален SUV“, насочен към 80 държави, но проектиран основно за градските потребители в Европа. По думите на дизайнера Джайлс Тейлър именно това е причината моделът да съществува.

 

От своя страна BYD разработва модела Dolphin G специално за Европа, като пазарният му дебют е планиран за юни. Според компанията този сегмент е ключов, тъй като хечбековете формират над 40% от продажбите в Южна Европа – категория, която почти липсва в Китай.

 

Според вицепрезидента на BYD Стела Ли, ако компанията не предлага подходящ продукт в този сегмент, ще губи позиции.

 

Стратегия за оцеляване

 

За много китайски производители износът вече не е просто възможност, а въпрос на оцеляване. Анализатори очакват консолидация в индустрията, която в момента включва над 100 производители. В същото време продажбите в Китай се очаква да останат без растеж или дори да намалеят. Именно излишният производствен капацитет вече направи Китай най-големия износител на автомобили в света, изпреварвайки Япония през 2024 г.

 

Според анализатора Педро Пачеко от Gartner, стремежът към модели, създадени за износ, е „моментът Ярис“ за китайските компании – аналогия с Toyota Yaris, създаден за европейския пазар и помогнал на японската марка да се наложи в Европа след 1999 г. Експерти от AlixPartners определят глобално успешните модели като „свещения граал“ в автомобилната индустрия, тъй като мащабът директно подобрява рентабилността.

 

Във Великобритания китайските марки вече са удвоили пазарния си дял до 14,2% през първото тримесечие, а в Европа като цяло делът им почти се е удвоил – до 6% от 3,5% година по-рано.

 

Дизайн за европейския потребител

 

Бързият растеж на китайските марки в чужбина може да се забави, ако те продължат да залагат на автомобили, проектирани според китайските вкусове. Според дизайнера Алфонсо Албайса от Nissan китайските модели често експериментират с цветове и материали, включително интериори в нетипични нюанси, които трудно биха се приели на други пазари. Освен това средната възраст на китайските купувачи е значително по-ниска, което влияе върху дизайна и функциите – включително развлекателни системи като караоке в автомобила, които са популярни в Китай, но ненужни за по-възрастни потребители в Европа.

 

Анализатори смятат, че успехът на китайските марки в бъдеще ще зависи от способността им да се адаптират към регионалните вкусове. Според Фил Дън от Grant Thornton Stax конкуренцията само по цена работи в началото, но европейските производители вече започват да отвръщат. Той допълва, че китайските компании трябва да преминат на следващо ниво – да проектират автомобили в Европа, за европейците.

 

Нови модели и стратегии

 

Chery, най-големият китайски износител на автомобили, традиционно е силно ориентирана към SUV модели. Въпреки това компанията вече разработва хечбек, насочен към Европа. Подобни планове има и SAIC с марката MG, която подготвя компактен модел за европейския пазар, където големите автомобили са по-слабо предпочитани. BYD също планира повече модели, съобразени с Европа, и си поставя цел половината от продажбите да идват от чужбина до 2030 г.

 

Под натиска за международен растеж, китайските компании променят и стратегията си за пускане на нови модели. Някои автомобили ще дебютират първо извън Китай – например в Мексико, Австралия или Бразилия – преди да се появят на вътрешния пазар.

 

Анализатори обобщават, че успехът вече зависи не само от цената, а от способността на китайските производители да се превърнат в глобални играчи с продукти, създадени за различни пазари, а не само за вътрешния.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% 0| 2213 | Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели 0| 2305 | Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев 4| 2299 | Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев Примирие по руски: Въздушен удар уби най-малко пет човека в Крематорск 2| 2196 | Примирие по руски: Въздушен удар уби най-малко пет човека в Крематорск

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 7709 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 3| 4610 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация 17| 3334 | FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация
С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби 5| 2923 | С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 10| 2920 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 2904 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 4| 2802 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 4| 2750 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 