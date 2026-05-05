Това се случва както заради силния ценови натиск у дома, така и заради възможностите за по-високи печалби в чужбина.

Вътрешният пазар в Китай от години е обхванат от ожесточена ценова война, която затруднява печалбите на производителите. За сметка на това външните пазари предлагат растеж и по-високи маржове, ако китайските марки успеят да убедят потребителите, че разбират местните им предпочитания.

Сред големите играчи като BYD, Chery, Changan, марката MG на SAIC и премиум бранда Hongqi на FAW вече се разработват модели, специално насочени към износ – от компактни автомобили за Европа до пикапи за Австралия и Мексико. В Китай автомобилите са наситени с технологии и се продават на ниски цени, за да бъдат конкурентни. В западни пазари като Европа обаче същите марки често могат да продават на двойна цена и въпреки това да подбиват утвърдени производители.

На автомобилното изложение в Пекин в края на април Hongqi представя малък „глобален SUV“, насочен към 80 държави, но проектиран основно за градските потребители в Европа. По думите на дизайнера Джайлс Тейлър именно това е причината моделът да съществува.

От своя страна BYD разработва модела Dolphin G специално за Европа, като пазарният му дебют е планиран за юни. Според компанията този сегмент е ключов, тъй като хечбековете формират над 40% от продажбите в Южна Европа – категория, която почти липсва в Китай.

Според вицепрезидента на BYD Стела Ли, ако компанията не предлага подходящ продукт в този сегмент, ще губи позиции.

Стратегия за оцеляване

За много китайски производители износът вече не е просто възможност, а въпрос на оцеляване. Анализатори очакват консолидация в индустрията, която в момента включва над 100 производители. В същото време продажбите в Китай се очаква да останат без растеж или дори да намалеят. Именно излишният производствен капацитет вече направи Китай най-големия износител на автомобили в света, изпреварвайки Япония през 2024 г.

Според анализатора Педро Пачеко от Gartner, стремежът към модели, създадени за износ, е „моментът Ярис“ за китайските компании – аналогия с Toyota Yaris, създаден за европейския пазар и помогнал на японската марка да се наложи в Европа след 1999 г. Експерти от AlixPartners определят глобално успешните модели като „свещения граал“ в автомобилната индустрия, тъй като мащабът директно подобрява рентабилността.

Във Великобритания китайските марки вече са удвоили пазарния си дял до 14,2% през първото тримесечие, а в Европа като цяло делът им почти се е удвоил – до 6% от 3,5% година по-рано.

Дизайн за европейския потребител

Бързият растеж на китайските марки в чужбина може да се забави, ако те продължат да залагат на автомобили, проектирани според китайските вкусове. Според дизайнера Алфонсо Албайса от Nissan китайските модели често експериментират с цветове и материали, включително интериори в нетипични нюанси, които трудно биха се приели на други пазари. Освен това средната възраст на китайските купувачи е значително по-ниска, което влияе върху дизайна и функциите – включително развлекателни системи като караоке в автомобила, които са популярни в Китай, но ненужни за по-възрастни потребители в Европа.

Анализатори смятат, че успехът на китайските марки в бъдеще ще зависи от способността им да се адаптират към регионалните вкусове. Според Фил Дън от Grant Thornton Stax конкуренцията само по цена работи в началото, но европейските производители вече започват да отвръщат. Той допълва, че китайските компании трябва да преминат на следващо ниво – да проектират автомобили в Европа, за европейците.

Нови модели и стратегии

Chery, най-големият китайски износител на автомобили, традиционно е силно ориентирана към SUV модели. Въпреки това компанията вече разработва хечбек, насочен към Европа. Подобни планове има и SAIC с марката MG, която подготвя компактен модел за европейския пазар, където големите автомобили са по-слабо предпочитани. BYD също планира повече модели, съобразени с Европа, и си поставя цел половината от продажбите да идват от чужбина до 2030 г.

Под натиска за международен растеж, китайските компании променят и стратегията си за пускане на нови модели. Някои автомобили ще дебютират първо извън Китай – например в Мексико, Австралия или Бразилия – преди да се появят на вътрешния пазар.

Анализатори обобщават, че успехът вече зависи не само от цената, а от способността на китайските производители да се превърнат в глобални играчи с продукти, създадени за различни пазари, а не само за вътрешния.