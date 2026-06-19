Присъствието в него влияе негативно върху доверието на международните партньори и може да затруднява привличането на чуждестранни инвестиции.

Сред основните промени, които България е предприела, са приемането и изпълнението на национален план за действие, свързан с противодействието на финансовите престъпления, както и отстраняване на редица технически пропуски в законодателството. Страната ни е въвела и по-строг контрол върху рискови сектори, включително компании за парични преводи, обмяна на валута, агенции за недвижими имоти и доставчици на услуги с виртуални активи.

Подобрена е системата за проверка на информацията за действителните собственици на фирми в Търговския регистър, както и механизмите за обработка и приоритизиране на сигнали за съмнителни финансови операции.

Сред отчетените резултати са и подобрения при разследването и наказателното преследване на случаи на изпиране на пари, включително такива, свързани с организирана престъпност и корупция.

Като част от реформите България е поставила по-силен акцент върху конфискацията на имущество, придобито чрез престъпна дейност, както и върху провеждането на финансови разследвания при случаи, свързани с тероризъм, смятат от организацията.

Следващият етап е проверка на място от представители на FATF, която ще оцени дали реформите работят на практика и дали има устойчив политически ангажимент за тяхното продължаване. Ако оценката бъде положителна, България ще направи решаваща крачка към окончателното си изваждане от „сивия списък” – ход, който се очаква да подобри финансовия имидж на страната и доверието на инвеститорите.