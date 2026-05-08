Българският сектор на услугите с най-голям ръст в ЕС за февруари. В Топ 3 за година

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
България се нарежда на първо място в Европейския съюз по месечен ръст в сектора на услугите през февруари 2026 г., показват най-новите сезонно изгладени данни на Евростат, цитирани от БТА. У нас секторът бележи увеличение от 4,6% спрямо януари, след като месец по-рано е отчетен спад от 1,2%, а през декември 2025 г. – понижение от 3,2%.
 

На годишна база – спрямо февруари 2025 г. – услугите в България нарастват с 6,3%, което поставя страната ни на второ място в ЕС, заедно със Словения. По-висок резултат отчита единствено Унгария със 7,6%.

 

Според данните на Евростат общият сектор на услугите в ЕС и еврозоната се е увеличил с 0,3% на месечна база през февруари, след ръст съответно от 0,4% и 1% през януари. На годишна база увеличението е по-умерено – 1,3% в ЕС и 1,4% в еврозоната.

 

В рамките на съюза най-силни месечни ръстове след България са отчетени в Унгария (3,7%), Полша (1,4%) и Хърватия (0,9%), докато най-сериозни спадове има в Естония (–16,3%), Люксембург (–9,5%) и Дания (–3%).

 

По сектори в ЕС през февруари се наблюдава разнопосочна динамика – спад при транспорта, складирането, настаняването и комуникациите, както и в недвижимите имоти, докато ръст има при професионалните, научните и техническите дейности и при административните услуги.

 

На годишна база България отново е сред водещите икономики в сектора на услугите. След Унгария, България и Словения, най-високи темпове на растеж се отчитат в Полша (5,8%), Словакия (4,6%) и Хърватия (3,5%), докато най-силен спад е регистриран в Румъния (–5,3%), Дания (–2,8%) и Литва (–2,1%).

 

Общата картина за Европа показва умерено възстановяване в сектора на услугите, като страната ни се откроява като една от най-динамично развиващите се икономики в ЕС за периода.

