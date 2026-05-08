Други представители на администрацията изпратиха по-умерено послание, подчертавайки, че нищо не е окончателно решено.

„Има един-двама човека, които са силно за държавно регулиране, но те са по-скоро малцинство“, заявява високопоставен служител от Белия дом, цитиран от изданието.

Противоречивите сигнали идват в момент, в който технологичната индустрия очаква с тревога евентуална изпълнителна заповед, която да определи как САЩ ще предотвратяват злоупотреби с мощни AI модели – включително за кибератаки или дори разработка на биологични оръжия. Според информация на Politico Белият дом обмисля система за предварителна оценка, която би задължила компании като OpenAI, Anthropic и Google да преминават през държавна проверка преди пускане на нови модели.

Икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет заявява в интервю, че администрацията обмисля режим за предварителни тестове за безопасност, подобен на този при лекарствата.

„Разглеждаме възможността за изпълнителна заповед, която да даде ясна рамка как да се процедира – така че бъдещите AI системи, които могат да създадат уязвимости, да бъдат пускани едва след като е доказано, че са безопасни, подобно на лекарствата на FDA“, казва той.

Изявленията му предизвикват притеснение в индустрията, тъй като изглежда, че Вашингтон може да се насочи към по-строга регулация от очакваното, на фона на опасения, че нови модели като Claude Mythos на Anthropic могат да откриват и експлоатират сериозни софтуерни уязвимости. Впоследствие друг високопоставен служител от Белия дом заявява, че думите на Хасет са били „донякъде извадени от контекста“ и че администрацията търси „партньорство с компаниите“, а не класическо държавно регулиране.

На фона на объркващите сигнали шефът на канцеларията на Белия дом Сюз Уайлс публикува рядко политическо изявление в социалните мрежи, в което подчертава, че правителството „не е в бизнеса да избира победители и губещи“. Тя допълва, че Белият дом ще води политика, която насърчава иновациите и същевременно гарантира сигурността на новите технологии.

Според източниците на изданието администрацията обмисля и включване на разузнавателните служби в предварителната оценка на AI моделите, за да се гарантира, че новите технологии могат да бъдат анализирани и използвани от американските агенции преди да станат достъпни за противници като Русия и Китай. В същото време представители на Пентагона подчертават, че подобни AI системи представляват сериозно предизвикателство в областта на киберсигурността и изискват бързи решения.

Въпреки това технологични компании и анализатори предупреждават, че задължителната държавна проверка преди пускане може да забави иновациите и да навреди на конкуренцията. Още повече, че в САЩ вече съществуват доброволни механизми за оценка на AI модели, при които компании си сътрудничат с Центъра за стандарти и иновации в областта на изкуствения интелект към Министерството на търговията.

Администрацията на Тръмп обаче се изправя и пред напрежение около различни подходи към AI политиката, включително спорове с Пентагона и отделни компании заради използването на техните модели в чувствителни военни и разузнавателни дейности. На този фон се засилва дебатът дали САЩ трябва да въведат по-строг контрол върху изкуствения интелект или да продължат с по-либерален подход, който да стимулира иновациите.