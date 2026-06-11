По информация на източниците на изданието, Пекин не е посочил официална причина за отмяната, но подобни ходове често се използват като политически сигнал за недоволство от действията на другата страна.

В същото време ЕС засилва натиска върху китайския внос и индустриалното присъствие на китайски компании на европейския пазар. В Брюксел се обсъждат нови мерки, които могат да ограничат участието на китайски фирми в обществени поръчки и да затруднят придобивания на европейски компании.

Европейската комисия вече е предложила и промени в правилата за киберсигурност, които биха ограничили достъпа на китайски технологични компании, включително в телекомуникациите и енергийния сектор. Допълнително са въведени ограничения за финансиране на определени китайски енергийни технологии, като инвертори за соларни системи.

На този фон търговският дефицит на ЕС с Китай продължава да нараства, а в Брюксел го определят като „неустойчив“. Комисията предупреждава, че при нужда може да бъдат въведени нови мита, за да се защити европейската индустриална база, особено в сектори като автомобилостроенето. През юни вече са започнати и няколко антидъмпингови разследвания.

От Пекин отговарят с остри позиции, като държавни медии предупреждават, че Китай няма интерес от търговска война, но ще предприеме ответни мерки, ако европейската политика стане по-агресивна спрямо китайските компании. Според европейски представители Китай паралелно оказва натиск върху отделни държави членки с цел да възпрепятства обща позиция на ЕС преди предстоящи срещи на върха. Очаква се темата за отношенията с Пекин и търговските дисбаланси да бъде обсъдена от европейските лидери на предстоящ Европейски съвет в Брюксел.

В същото време Брюксел и Пекин продължават контактите си на работно ниво, като според Европейската комисия диалогът между двете страни не е прекъснат и се водят разговори за подготовка на бъдещи срещи.