Огромният ръст на разходите с над 17% е основната причина за настоящия дефицит. Богданов подчерта, че проблемът не произтича от лошо изпълнение на приходите или икономическа криза. Той посочи пред БНР, че контролът върху харчовете в момента е изключително слаб. Всички автоматични механизми за вдигане на заплатите в публичния сектор са временно спрени.
Икономистът е категоричен, че Лъчезар Богданов: Очакванията са за повече харчене, а трябва да се намаляват средствата остава водеща диагноза за финансите.
Ясно е, че положението не е добро, то не се отрича и дори управляващите говорят за още по-големи проблеми с разходите в бюджета и още по-големи проблеми с дефицита. Правителството иска да се разграничи много ясно от предходните управляващи и затова трябва в старта на управлението да направи отчетливи заявления какво е наследството в публичните финанси. Това се е случвало и преди в историята. Лятото на 2010 г., когато България също влезе в процедура по свръхдефицит, беше същата реторика за тежко наследство, огромен дефицит, рязко влошаване на състоянието на публичните финанси, скрити неразплатени разходи в бюджета, за които следващите трябва да намерят пари и да платят.
До края на настоящата година фокусът трябва да бъде върху пълното ограничаване на ръста на разходите. Дълбоките структурни реформи трябва да станат централна тема в дискусиите за Бюджет 2027. Богданов предлага фискалната консолидация да се извърши чрез премахване на неефективни харчове. Умният начин за свиване на дефицита изисква оптимизация на публичния сектор, без да се убива икономическият растеж. Това ще позволи на данъчните приходи да продължат да нарастват естествено.
Изследванията на експерта показват, че проблемът е в раздутата администрация и високите разходи за персонал и издръжка. Богданов смята, че съкращаването само на незаети щатни бройки няма да бъде достатъчно решение. Нужен е по-дълбок подход, включващ сливане на министерства и агенции за избягване на дублиращи се функции. Той припомня, че Лъчезар Богданов: Няма нужда да се замразяват заплати, но щедростта към някои сектори трябва да спре. Прекомерното разрастване на сектори като МВР и полицията също изисква внимателен анализ и оптимизация.
По отношение на препоръките на Европейската комисия за данъчна реформа, икономистът изрази скептицизъм. Големите неравенства в България не се дължат на действащата данъчна система. Най-бедната част от населението практически не плаща подоходен данък. Много от най-богатите граждани пък се облагат чрез своите фирми, а не като физически лица.
Лъчезар Богданов подчерта, че в страната вече съществуват множество необлагаеми доходи. Пенсиите, социалните помощи и доходите от земеделска земя са напълно освободени от данъци. Към тях се добавят обезщетенията от осигурителната система и ваучерите за храна. Данъчните облекчения за деца допълнително намаляват тежестта върху домакинствата.
Според икономиста съществува само теоретична възможност България да избегне процедурата по свръхдефицит пред европейските институции.
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Коментари 12
Изглежда фуражките мамят с данните за големия дефицит. Вероятно с лекота може да се постигне 3 процента. Но друго си е да кажат, видяхте ли какъв героизъм проявихме? Спасихме държавата. Май тия хора ще се окажат едни вонливи пръдльовци...
Дефицита е над 8 милиарда. Трябва да съкратим всички държавни тунеядци, за да го компенсираме. Аз съм за.
Не е точно така,нямат желание за рязане на администрацията,включително МВР и МО.Съкращение на незаети бройки е крайно недостатъчно.Премахване на дублиращи се функции по агенции и министерства също не се говори.Ако това не стане, плащаме всички с увеличени данъци. Ние не сме съгласни обаче да плащаме високите заплати на фуражките с нови данъци.
Iskren: Няма да посмеят да пипнат данъците, защото ще им се случи това, което се случи на предишните управляващи. Тази година ще я закърпят със заеми при убийствени лихви. Около 11 милиарда. Не започнат ли моментално мащабни уволнения на бюджетници и НАМАЛЯВАНЕ на бюджетните заплати поне с 50%, катастрофата е неминуема. Като им гледам методите от късния соц. Виденова зима 2.0 е неизбежна. Но имали нещо хубаво. Тогава проявихме човещина. Сбъркахме. Историята ни върна на поправителен.
Авансовите плащания за магистрали, които дори на са започнати надхвърлят средствата по т.н. швейцарско правило за заплати, и пенсии! Дефицита (какъвто и да е той) може да бъда овладян, само че трябват Знание, и Умение от тези, които твърдят, че могат да се справят! Интересното, е че последният Премиер е назначен от сегашният! Извинете, но как тези проценти скачат двойно?!
Лъчезар Богданов си кода нещата, както са си. Замфиров, Гуцанов, Добрев, Василев, Дончев, Корни, лидерите на бюджетните синдикати, къде сте? Защо мълчите? Обяснете ни какво става. Нали догонвахме? Кого? Северна Корея?
Съкращение на държавнатс администрация с 30% и съкратените да отидат на поклонение в Банкя пред къщата на своя гуру. Най-огорчените от тях биха могли да целунат п*тката на Виолетка П.
Съкращението, само по себе си не е Решение на уравнението. Дори, и да ги пратиш на поклонение нейде си! Преди години имаше мнозинство, което имаше подкрепа, но нямаше възможности. Сега, това мнозинство, ако не съумее да анализира информацията до която има достъп, за разлика от преди, тази подкрепа ще бъде изчерпана много по бързо от тогава. Държавната администрация не може да бъде съкратена без ясна стратегия за следствието, което ще породи!
Населението на Германия е приблизително около 83 644 000.Общият брой на заетите в публичния сектор е около 5,4 милиона души, т.е. заетите в публичния сектор са 6,4%. Към 31 декември 2025 г.) официалното население на България е 6 423 207 души, а заетите в обществения (публичния) сектор са 658 100 души, т. е. 10,24%.
Какви точно следствия ще породи? Те там нищо съществено не вършат.
Belgarad, Предполагам четеш мненията ми? Къде в тях съм изразявал противно на това, че администрацията трябва да се намали? Само, че този дефицит не идва от факта, че тази едминистрация е излишна, а че тя не знае какво прикрива! А, именно "кражбите", "схемите", или както искаш го кажи! Като ги съкратиш няма да спреш схемите, и кражбите, и дефицита няма да спадне! Защото не заплатите им са причина за него, а този който си Избираме да ги Управлява! Сега, разбираш ли какво е следствието?
Не, не разбирам. 660 000 тунеядци, изяждат 8,5 милиарда евро годишно. Вън и да се научат да си изкарват хляба. Корупцията не е само по високите етажи. И тя значително ще намалее.
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