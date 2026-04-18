Броим врабчетата в България днес

Причините за това са комплексни – намаляването на зелените площи, модерното строителство без места за гнездене, замърсяването и липсата на достатъчно насекоми, с които да се хранят малките. Данните от последните години сочат тревожна тенденция на спад в популацията, особено в големите градове. Затова всяко наблюдение е важно – дори и когато не видим нито едно врабче.

Именно с тази цел Българското дружество за защита на птиците организира инициативата "Ние броим врабчетата", която тази година се провежда за десети пореден път. На 18 април 2026 г., между 9 и 12 часа, всеки може да се включи съвсем лесно – необходимо е само да има достъп до интернет и желание да наблюдава.



Участието става чрез регистрация в платформата на bspb.org, която ще бъде активна сутринта на същия ден. След това участниците трябва да преброят различните видове врабчета около себе си в рамките на 10 минути и да въведат резултатите си до 12 часа, когато платформата ще бъде затворена.

Дори и да не забележим нито едно врабче, това също е ценна информация, която трябва да бъде отбелязана. Възможно е да се направят наблюдения на повече от едно място, стига разстоянието между тях да е поне 300 метра и всички данни да бъдат подадени навреме.