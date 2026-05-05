„Дигитална пандемия“: Готови ли сме за колапс на модерния свят

Редактор: Frognews
Нов доклад на ООН представя тревожна картина за уязвимостта на съвременните общества при евентуален срив на критичната дигитална инфраструктура. Международният съюз по далекосъобщения и Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия предупреждават, че настоящите управленски рамки не са подготвени за сценарий, който мнозина биха нарекли „дигитална пандемия“.
 

Според експертите, критичните дигитални рискове са реални, системни и в момента са до голяма степен подценявани от правителствата по света.

 

Документът поставя фундаменталния въпрос какво би се случило, ако утре мобилните телефони и интернет спрат да работят, финансовите плащания се провалят, а болниците загубят достъп до жизненоважни данни за пациентите. Това, което звучи като сценарий от научната фантастика, се очертава като правдоподобна заплаха.

 

Масов и ескалиращ срив на критични системи може да бъде предизвикан от поредица от фактори, като мощна слънчева буря например. Подобно явление би могло да наруши сигналите за сателитна навигация, да приземи самолети чрез изключване на радарите, да блокира автономните превозни средства и да срине глобалните финансови транзакции.

 

Освен космическите явления, докладът посочва и климатичните промени като сериозен риск. Силните горещи вълни например биха увеличили необходимостта от охлаждане, докато същевременно затоплят реките, ограничавайки работата на атомните електроцентрали и затруднявайки речния транспорт за доставка на горива. Самите центрове за данни, които са гръбнакът на модерното общество, могат да откажат поради липса на охлаждане, което пък би парализирало платежните терминали и търговската мрежа.

 

Физическите бедствия също остават ключова заплаха. Като пример е дадено изригването на вулкана Хунга Тонга–Хунга Хаапай през 2022 г., което унищожи 80-километров подводен кабел и остави цяла държава без интернет за седмици.

 

Подобни инциденти често се разглеждат изолирано, но в действителност едно нарушение може да предизвика верижна реакция, засягаща едновременно множество взаимосвързани системи.

 

В заключение, авторите на доклада призовават за изграждане на по-голяма устойчивост и залагане на аналогови резервни системи. Те подчертават, че населението трябва да бъде подготвено за справяне с евентуални дигитални сривове чрез използване на недигитални алтернативи, тъй като текущата зависимост от технологиите прави съвременното общество изключително крехко пред лицето на глобални предизвикателства.

