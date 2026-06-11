Разследването е установило две групи потребители, за които има данни, че произхождат от Китай. Те са генерирали публикации и изображения, насочени към чувствителни теми в американския обществен дебат около изкуствения интелект. Сред разпространяваните послания са твърдения, че новите центрове за данни увеличават сметките за електроенергия на американските домакинства и че президентът Доналд Тръмп използва митата като инструмент за технологическо надмощие над останалия свят.

От OpenAI уточняват, че всички засечени акаунти вече са блокирани.

Втората установена кампания е била насочена срещу търговската политика на администрацията на Тръмп. Според доклада публикациите са представяли американските мита като опит за доминиране в глобалната технологична надпревара. Част от инструкциите към ChatGPT са били подадени на опростен китайски език и изрично са изисквали съдържанието да не споменава китайския президент Си Дзинпин, а да се фокусира единствено върху Тръмп.

Въпреки това OpenAI подчертава, че няма доказателства кампаниите да са постигнали значително влияние върху общественото мнение в САЩ.

„Нито една от кампаниите не изглежда да е генерирала сериозна реална ангажираност. По-важни са сигналите за намеренията на операторите и темите, които се опитват да популяризират, отколкото реалният им ефект“, казва пред изданието Бен Нимо, ръководител на екипа за разузнаване и разследвания в OpenAI.

Темата придобива все по-голямо политическо значение във Вашингтон. Републиканци вече настояват за разследване на евентуална китайска намеса в обществените настроения срещу изграждането на нови центрове за данни, които са ключови за развитието на изкуствения интелект.

Според американски законодатели и представители на индустрията подобни съоръжения се превръщат в нов фронт на технологическото съперничество между САЩ и Китай. В същото време местни общности все по-често изразяват притеснения заради огромното потребление на електроенергия и вода, както и възможните екологични последици от разрастването на подобна инфраструктура.

Докладът на OpenAI идва на фона на засилващото се напрежение между двете най-големи икономики в света, които все по-открито се конкурират за лидерство в сферата на изкуствения интелект и високите технологии.