Сряда, 15 Април 2026, 14:36
Джейми Дорнан е новият Арагорн: Големите изненади в каста на „Ловът на Ам-гъл“

Джейми Дорнан е новият Арагорн: Големите изненади в каста на „Ловът на Ам-гъл“
Източник: БГНЕС Редактор: Констанца Илиева
Дори след сериала „Пръстените на властта“ Средната земя продължава да разкрива нови истории – този път през погледа на Ам-гъл. Трилогиите „Властелинът на пръстените“ и „Хобит“ постигнаха феноменален успех, генерирайки близо 5,6 млрд. долара в световния боксофис. Сега франчайзът поема в нова посока под ръководството на дългогодишните сътрудници Питър Джаксън, Фран Уолш и Филипа Бойенс.
 

Warner Bros. придоби правата за нови филми по творчеството на Дж. Р. Р. Толкин, които ще стъпят върху визуалния свят, изграден от оригиналната трилогия.

 

„Персонажът Ам-гъл/Смеагол винаги ме е очаровал, защото отразява най-мрачната страна на човешката природа, но той е и образ, на когото можем да съчувстваме“, споделя Питър Джаксън пред Deadline. „Искаме да изследваме неговото минало и да се потопим в части от пътя му, за които не остана време в предишните филми.“


Кой стои зад „Ловът на Ам-гъл“?

 

Проектът се продуцира от Джаксън, Уолш и Бойенс. Сценарият е поверен на Уолш и Бойенс, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу (екипът зад анимационния „Войната на рохиримите“). Анди Съркис не само се завръща в емблематичната си роля, но и ще поеме режисурата на лентата.

 

Сюжет и актьорски състав

 

Историята се базира на бележките на Толкин и се развива в периода между събитията в „Хобит“ и „Задругата на пръстена“. Филмът ще проследи опасната мисия на Арагорн да залови Ам-гъл, преди съществото да разкрие местонахождението на Единствения пръстен на Саурон.

 

Голямата новина за феновете е потвърденото завръщане на Илайджа Ууд (Фродо) и Иън Маккелън (Гандалф). Към тях се присъединява и Лий Пейс като Трандуил. На CinemaCon бяха обявени и нови лица. Джейми Дорнан ще поеме ролята на Арагорн (Страйдър), Лео Уудал ще изиграе Халвард, а Кейт Уинслет се включва като Маригол.

