Доц. Първан Първанов e и.ф. ректор на Софийския университет

Преди да подаде оставка като ректор на СУ, проф. Вълчев е издал заповед, с която определя доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на ректор по администрация и информационни дейности, считано от 08.05.2026 г. до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование, се казва в съобщението.

От Софийския университет посочват, че съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца. В срок от два месеца трябва да се проведе общо събрание на университета, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 г.