Доц. Първан Първанов e и.ф. ректор на Софийския университет
Доц. Първан Първанов ще изпълнява функциите на ректор по администрация и информационни дейности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след като проф. Георги Вълчев подаде оставка тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.
Преди да подаде оставка като ректор на СУ, проф. Вълчев е издал заповед, с която определя доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на ректор по администрация и информационни дейности, считано от 08.05.2026 г. до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование, се казва в съобщението.
От Софийския университет посочват, че съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца. В срок от два месеца трябва да се проведе общо събрание на университета, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 г.
