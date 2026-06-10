Част от участниците дори определят САЩ като съперник или противник. Особено показателно е, че в нито една от изследваните държави мнозинството не вярва, че Америка непременно би се намесила в тяхна защита при външно нападение. В същото време гражданите на почти всички страни са убедени, че могат да разчитат на помощ от други европейски държави при подобен сценарий.

Авторите на проучването свързват тази промяна с политиката на президента Доналд Тръмп, включително критиките му към НАТО, заплахите за изтегляне на американски войски от Европа и по-конфронтационния подход във външната политика. Според анализа тези действия са засилили усещането, че Европа трябва да разчита все повече на собствените си сили.

Подкрепата за увеличаване на разходите за отбрана също нараства. Средно европейците са с около 4 процентни пункта по-склонни да подкрепят по-високи военни бюджети в сравнение с миналата година. Единственото изключение е Италия, където мнозинството остава против подобна политика.

Проучването показва и значителна подкрепа за общо европейско финансиране на отбраната чрез съвместен дълг на ЕС. Средно 47% от анкетираните подкрепят подобна идея, докато 35% са против. Най-силна е подкрепата в Португалия, Дания, Нидерландия и Испания.

Все повече европейци настояват и за намаляване на зависимостта от американска военна техника. В редица държави преобладава мнението, че европейските армии трябва да купуват повече отбранително оборудване от европейски производители, вместо от САЩ. Най-силно това мнение е застъпено в Дания, Нидерландия, Швеция, Португалия и Франция.

Същевременно гражданите не са склонни да приемат орязване на социални и публични разходи, за да бъдат финансирани по-високи военни бюджети. В държави като Италия, Австрия, Германия и Испания мнозинството се противопоставя на подобен подход.

Въпреки засилените призиви за европейска самостоятелност, идеята НАТО да бъде заменен от изцяло европейска отбранителна структура не среща широка подкрепа. Само около 29% от анкетираните одобряват подобен сценарий. Повечето европейци остават убедени, че отношенията между Европа и САЩ вероятно ще се подобрят след края на мандата на Тръмп.

Изследването засяга и други ключови теми. Въпреки енергийните трудности и високите цени, 44% от европейците смятат, че възобновяването на вноса на руски петрол и природен газ би било лошо решение.

По отношение на Украйна мненията остават разделени. В страни като България, Унгария, Австрия и Германия повече хора се обявяват против присъединяването на Украйна към Европейския съюз при сегашните условия, отколкото в негова подкрепа. Дори в Естония – една от най-твърдите поддръжници на Киев – обществените нагласи по този въпрос са все по-разнопосочни.

Проучването очертава ясно нарастващ стремеж към по-голяма европейска стратегическа автономия. Макар мнозина да не виждат бъдеще извън трансатлантическото партньорство, все повече европейци смятат, че континентът трябва да бъде подготвен да защитава интересите си и без пълна зависимост от американските гаранции за сигурност.